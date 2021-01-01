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مسؤول إسرائيلي كبير يكشف تفاصيل الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت قبالة عمان

الجمعة 30 يوليو 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي كبير يكشف تفاصيل الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت قبالة عمان



القدس المحتلة /سما/

نقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إيران مسؤولة عن الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت قبالة عمان.

وقال المسؤول من دون الكشف عن هويته إن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة قبالة عُمان.

وأعلنت شركة "زودياك ماريتايم" المشغلة للسفينة "ميرسر ستريت" التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان، أصبحت تحت سيطرة الطاقم، وترافقها حاليا قوات من البحرية الأمريكية.

وكانت الشركة الإسرائيلية أعلنت أن اثنين بريطاني وروماني، من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان في بحر العرب، اليوم الجمعة، قتلا نتيجة الهجوم.

#اسرائيل #زودياك ماريتايم #شواطئ سلطنة عمان #ايران #الناقلة ميرسر ستريت #طائرة مسيرة

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