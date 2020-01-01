حصيلة اليوم الخامس للعرب في أولومبياد طوكيو

طوكيو/سما/

اختتمت منافسات اليوم الخامس من أولمبياد طوكيو بأفراح عربية بالتأهل إلى أدوار متقدمة، تبشر بالمزيد من الميداليات الملونة، خاصة مع استمرار غياب الميداليات العربية لليوم الثاني على التوالي.

وكان اليوم قد بدأ بفرحة كويتية في الرماية، تلاها إنجاز مصري بكرة القدم بالتأهل لربع النهائي ومواجهة البرازيل، وتأهل قطري لربع نهائي الطائرة الشاطئية للرجال.



يستعرض كووورة ضمن تقريره اليومي عن حصاد العرب في الألعاب الأولمبية أبرز نتائج اليوم الخامس.

الرماية



حفرة رجال



حل الكويتي عبد الرحمن الفيحان في صدارة ترتيب الرماة الرجال، حيث تصدر اليوم الأول برصيد 74 نقطة.



وجاء المصري عبد العزيز محيلبة في المرتبة التاسعة برصيد 73 نقطة، والقطري محمد الرميحي بالمرتبة 16 برصيد 72 نقطة.

واحتل الكويتي طلال الرشيدي المركز 18 (72 نقطة) والمصري أحمد زاهر في المرتبة 22 (71 نقطة) من أصل 29 لاعبا.



حفرة سيدات



حلت الرامية المصرية ماجي عشماوي بالمرتبة 21 (67 نقطة)، في حين جاءت اللبنانية راي باسيل بالمرتبة 23 بنفس الرصيد، وذلك من أصل 26 مشاركة ضمن منافسات الجولات الثلاث الأولى.

وتنتظر عشماوي وباسيل الجولتين المقبلتين غدا الخميس لمعرفة مصيرهما.



السباحة



خرجت السباحة المصرية فريدة عثمان والجزائرية آمال مليح من منافسات 100 متر حرة.

عثمان احتلت المركز الثالث في مجموعتها بوقت 55.74، في حين تذيلت مليح المجموعة نفسها برصيد 56.65.



وخرج السباح اللبناني منذر كبارة من سباق 200 متر فردي متنوع رجال، ضمن منافسات أشواط التصفيات بوقت 2:03.8.



كرة اليد (رجال)



حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على اليابان 33-29، ضمن منافسات المجموعة الثانية، واقترب كثيرا من التأهل للدور ربع النهائي.

وخسر منتخب البحرين أمام الدنمارك بنتيجة 31-21، ليودع المنافسة مبكرا.







ركوب الدراجات



في منافسات نهائي ركوب الدراجات ضد الساعة للفردي رجال، خسر الجزائري عزالدين لعقاب بحلوله في المركز 36. ومن فريق اللاجئين، حل أحمد وايس في المركز 38 (قبل الأخير).

قوارب الكاياك (المتعرج)

تأهل المغربي ماثيس سودي لمنافسات نصف النهائي التي تقام يوم الجمعة المقبل.



المبارزة

فاز منتخب مصر في منافسات سلاح سيف المبارزة في ثمن النهائي على اليابان 45-32. مثل الفراعنة: زياد السيسي ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر.



وخسر الفريق المصري في ربع النهائي أمام كوريا الجنوبية 45-39.





وعاد الفريق المصري وفاز بدورة التصنيف من الخامس إلى الثامن على حساب فريق اللجنة الأولمبية الروسية 45-41. وحصد الفراعنة المركز الخامس بالفوز على إيران 45-24.



الإبحار



ضمن منافسات آر إس: إكس، حل الجزائري حمزة بوراس بالمركز 24 برصيد 186 نقطة، وذلك في السباق رقم 9.



وعلى صعيد السيدات جاءت الجزائرية أمينة بريشي بالمرتبة 27 والأخيرة برصيد إجمالي 209 نقاط، وذلك ضمن السباق التاسع.



ضمن منافسات ناكرا 17: خاض التونسيان مهدي عربي ورانيا رحالي مواجهات سلسلة الافتتاح على 3 مراحل، حيث تذيل الفريق التونسي المراحل الثلاث الأولى بالمركز 20 من أصل 20، برصيد إجمالي 20 نقطة.



منافسات فورتي ناينر: تذيلت الشقيقتان التونسيتان سارة وآية قزقز في 3 سباقات متتالية من أصل 9، حيث جمعتا 22 نقطة.



رفع أثقال



في منافسات 73 كجم رجال، بالمجموعة الأولى حل التونسي كارم بن هنية بالمركز السادس برفعه 338 كجم بالمجموع، مع خطف 153 ونتر 185.

وضمن منافسات المجموعة الثانية حل السعودي محمود الحميد بالمركز الثالث برفعه 306 كجم بالمجموع، مع خطف 141 ونتر 165.

وفي نفس المجموعة تذيل المغربي عبد الرحيم موم برفعه 278 كجم مع خطف 127 ونتر 151.

كرة القدم





وفاز منتخب مصر على أستراليا 2-0، بالمجموعة الثالثة، ليتأهل أبناء النيل لربع النهائي، لواجهة البرازيل يوم السبت المقبل.

وخسر منتخب السعودية 3-1 أمام البرازيل، في المجموعة الرابعة، ليغادر البطولة بثلاث خسائر.





كرة طائرة شاطئية - الدور التمهيدي المجموعة (ب)



فاز منتخب قطر رجال، على إيطاليا 2-0. ومثّل قطر الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان.



وتأهل اللاعبان القطريان إلى مباراة الدور ربع النهائي التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.



الكرة الطائرة

خسر منتخب تونس 3-1 ضمن منافسات الأدوار التمهيدية. انتهى الشوط الأول 25-14، والثاني 23-25 لصالح تونس، والثالث 25-14 والرابع 25-23.



ويخوض منتخب تونس مواجهته المقبلة ضد الأرجنتين، الجمعة المقبل.



كرة طاولة - فردي رجال



في الدور ربع النهائي خسر المصري عمر عصر أمام الصيني ما لونج بنتيجة 4-1. انتهت الأشواط 11-7 و11-9 و11-6 و11-13 و11-6.



الجودو دور 32 - (سيدات 70 كجم)



خسرت المغربية أسماء نيانج أمام الإيطالية أليس بيلاندي، كما هزمت التونسية نهال بوشوشة أمام السويدية آنا بيرنهولم.



الملاكمة: وزن خفيف الثقيل (رجال)



خسر المصري عبد الرحمن عرابي بنتيجة 5-0 أمام البريطاني بنجامين ويتاكر.

كما خسر الجزائري محمد حمري بنتيجة 5-0 أمام الكوبي ارلين لوبيز.





الملاكمة: وزن متوسط (سيدات)



خسرت الجزائرية إشراق شايب بنتيجة 5-0 أمام الهندية بوجا راني، في ثمن النهائي.



القوس والسهم (سيدات)



خسرت المصرية أمل آدم أمام الكورية الجنوبية جانغ مينهي بنتيجة 6-0 في دور الـ 64.