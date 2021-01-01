أجمل رسائل عيد الأضحى للتهنئة 2021

غزة/سما/

اجمل رسائل عيد الأضحى للتهنئة 2021

عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك، تفصلنا عدة أيام عن عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره كافة المسلمين في أنحاء العالم بالسعادة والهنا، فهو مصدر البهجة التي يرسمها على وجوه الجميع، كونها تساعد على تجميع الأهل والأحباب لمشاركة طقوسه، والتي من أهمها الأضحية، ومن أهم مظاهر الاحتفال بالعيد إرسال الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة أو من خلال الهواتف المحمولة بين الناس للتهنئة والمباركة.

رسائل عيد الأضحى 2021

تضيق شرايني وتنسد جميع أوردتي وتختنق أصوات أهاتي، عندما يراودني شعور أنّ العيد سيأتي ولن تكون بقربي.

قبل زحمة السير الشديدة وقبل رسائل الغير العديدة أرسل لك رسالتي والإرسال لسة بخير كل عام وانت بأتم الخير يا صاحب الخير.

أهنئكم بالعيد المبارك، وأسأل الله القدير أن يجعل أيامكم كلها عيد، ويعطيكم عمر مديد، وكل عام وأنتم بخير وعيش هنيء سعيد.

تقبل الله طاعتكم، وأتم عليكم فرحتكم بالعيد و أسعدكم بالحج أنعم عليكم بنعيم الجنة وجعله الله عيد أضحى مبارك علينا وعليكم.

يا رائحة الزهور والريحان، اذهبي لضيوف الرحمن، في يوم الحج عسى الله يعطيهم الغفران، فالعيد ويوم الحج معا يجتمعان، للعبادة والسعادة لا يفترقان، ربي يجعله عيد مليء بالرحمة والأمان.

بكل نقطة مطر بكل رشة عطر وبعدد من حج واعتمر أهني أغلى الناس بقدوم العيد يا أقرب البشر.

ادام الله لكم الأعياد دهورا والبسكم من تقواه نورا و عيد أضحى مبارك على الجميع. أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل لك حبيبى جواب أنت عنوانه، أهنيك مقدما بالعيد وأيامه.

انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط. العيد يكون ثلاثة أيام أو حتى خمسة أيام لكن بوجودك يا حبيبي صارت أيامي كلها أعياد.

عيدك مبارك يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وأنت بعيد عن أحبابك .

قلبي يبيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبّه يرويك وبحنانه يدفّيك وبقرب العيد يهنّيك . تقبل الله منا ومِنكم صالح الأعمال وجعلنا ممن ينظر اليهم الرحمن فيقول اذهب.

اجمل رسائل عيد الأضحى يستعد معظم المسلمين لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام، سواء من خلال تجهيز الزين وشراء بعض المنتجات الغذائية اللازمة أو الملابس الجديدة، وكل شخص حسب تقاليد بلاده، كما أنهم يبحثون بشكل دائم عن رسائل مناسبة للعيد لمعايدة الأصحاب ونشرها على الفيس بوك وتويّتر وخلافه من المواقع الاجتماعية المشهورة، لكي يتشاركوا الفرحة، ومن بينها:

أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم . الديرة، وطيورها، وشمسها، وبحورها تقول مُبارك عليك العيد يانورها .

أجمل ما فى العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات، كل عيد أضحى وأنت في أحسن حال.

اقترب علينا العيد، وطيفك على البال بيزيد جعله الله مباركاً عليك أينما كنت يا أطيب حبيب.

يا عقد من الماس يامن يجاورك القمر أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك. باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وانتم بخير.

الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان ودي أقولك،كل عام وإنت بخير وإنت قريب وأخذك بالاحضان .

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه، أهنيك بمقدم العيد وأيامه .

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي واحطها بايديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وأنت بخير.

عيد الأضحى في السنة مرة، لذلك حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس اللامع، وأقولك كل عام وإنت بخير يا مصدر الرقة والإحساس.

كل عام وانت الى الرحمن اقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اثقل كل عام وهمتك للجنة تكبر.

ياعسى عيدك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك. أطيب تحية من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .

اجدد رسائل عيد الأضحى 2021 يبحث العديد من الأشخاص عن أجدد الرسائل الخاصة بعيد الأضحى المبارك، لكي يهنئون كل الأحبة بمناسبة قرب موعد هذا اليوم الجميل، الذي يجلب معه كل الخير والسعادة، ومن أهم تلك الرسائل:

جيت لك يسبقني الشوق، لوصلك وقربك ياللي بقربك تكتمل فرحة أعيادي معك يا أطيب الناس.

ياعسى هالعيد، دايم يعود بالفرح قلبك ويزهر بدنياك لأن الغلا والشوق دايم يزيد لمنهم بالطيب والجود شرواك. اباركلك بالعيد و ايامه الورديه و امانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه.

أحلى التهاني والورود لك يا سيدي الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي قبل ما تنطبع بوسات العيد حبيت أكون أول إنسان يطبع على خدك البوسه لاهنئك بكل شوق ولهفة.

أحلى ما فى العيد العيديه والأحلى أنها تكون منك هديه عيدك مبارك قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبقرب العيد يهنيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد أضحى سعيد يا أغلى الناس.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع قوي يُنير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير يا وجه الخير.

حان طار يالعيد وقلت اهنيك ياللي وجودك بحياتي وبسمتك عيدي.

تتقارب السطور لتحظى بأول اهتماماتكم وتتسابق الاقلام لتنثر حبر مودتها إليكم وتتسارع الحروف لتعانق نواظركم. تسبق الروح تسبقها بالتهنئة والقلب بالدعاء بعيد اضحى سعيد وعمرا بالفرح يزيد.

مع كل نسمة هوا تمر عليك اقول مبارك عليك العيـــد. كل عام وانت معايا من كل قلبي عن ڪل شي جيت انثر أشواق المحبة.

تكبيرات العيد مكتوبة كاملة

تعتبر من أكثر الأمور المحببة للمسلمين، هو ترديد تكبيرات عيد الاضحى المبارك:

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر…لا إله إلا الله … الله أكبر الله أكبر..ولله الحمد… الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا… لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، اللهم صلى على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد ،وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليم”.















































