  1. الرئيسية
  2. الصحة

3 طرق للتخلص من احتقان الأنف دون أدوية

الأحد 18 يوليو 2021 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 طرق للتخلص من احتقان الأنف دون أدوية



وكالات / سما /

يمكن لبعض العلاجات المنزلية البسيطة أن تساعد في استعادة التنفس من خلال "فتح" احتقان الأنف.

بالإضافة إلى شرب الكثير من السوائل والراحة، هناك طرق أخرى بسيطة لتتنفس من أنفك مرة أخرى. تم نشر هذه الأساليب البسيطة، التي اقترحها الخبراء في صحيفة "إكسبرس".

استنشاق البخار

يجب أن تستنشق تبخر الماء الساخن مع إضافة زيت البابونج أو النعناع - فهذا يساعد على تهدئة الأغشية ويحسن تصريف المخاط. يجب ألا يكون البخار ساخنًا جدًا.

القماش الدافئ

نصيحة أخرى من الخبراء لـ "فتح" احتقان الأنف: انقع منشفة في ماء دافئ واعصرها، ثم ضعها على وجهك لتقليل التورم والالتهاب الذي يمكن أن يحدث من عدوى الجيوب الأنفية يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة (عن طريق استنشاق الهواء الرطب) وتساعد في الحفاظ على عملها بشكل صحيح.

النوم والرأس مرفوع

يمكن أن يساعد النوم ورأسك لأعلى في بعض الأحيان على تنظيف الأنف والجيوب الأنفية.

استخدم وسائد إضافية لدعم نفسك - لست مضطرًا للوقوف بشكل مستقيم، فقط تأكد من أن رأسك فوق كتفيك.

#أدوية #احتقان الانف #الانف #احتقان #التنفس #العلاج

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية: 62% من الأسرى يتبعون حركة فتح

تفاصيل لقاء اشتيه وشخصيات وطنية وحقوقية حول مطالب الحراك الشعبي بعد مقتل بنات

معهد اسرائيلي: تل أبيب أمام تهديدات متعددة الجبهات قابلة للأنفجار.. وهذا ما يجب عليها فعله!

صحيفة عبرية: صورة إسرائيل عالمياً.. بين مشاهد خراب غزة وجدوى الـ “إف 16”!

صحيفة: إسرائيل تلمح لإستبدال الدور المصري بالتركي لابرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

سلطة الطاقة تعلن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد

صحيفة عبرية لقضاة إسرائيل: بأي حق تتركون قتلة دوابشة وشأنهم.. وتهدمون بيت شلبي؟

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة بغزة تهدد و تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة الإعمار

وزيرة الصحة : 85 إصابة و23 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا في فلسطين

"جيشنا سيكون جاهزا".. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة حازمة إلى الأعداء

الرئاسة تدين وتحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى وتحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد

نفتالي بينيت يأمر بمواصلة اقتحام المستوطنين للأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية