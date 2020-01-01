كم ستربح إنجلترا وإيطاليا بعد نهائي يورو 2020؟

وكالات / سما /

يحتضن ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن", المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بين إيطاليا وإنجلترا الأحد.

المنتخب الإنجليزي وصل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ مشاركاته بـ"اليورو"، رغم كونه الفريق الأكثر خوضا للمباريات بالبطولة، بواقع 37 لقاء.

أما إيطاليا, فبلغت نهائي "اليورو" للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما فازت باللقب مرة واحدة عام 1968.

ويبلغ مجموع جوائز يورو 2020 نحو 371 مليون يورو، بنسبة زيادة بلغت 23% عن النسخة الماضية "يورو 2016".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" منح كل منتخب متأهل للنسخة الحالية من البطولة 9.25 مليون يورو، فيما تتوقف أرباح دور المجموعات على نتائج كل منتخب.

ويمنح "اليويفا" 1.5 مليون يورو نظير كل فوز في دور المجموعات، لذا حصدت إيطاليا 4.5 مليون يورو نتاج فوزها في مبارياتها الـ3 بتلك المرحلة.

أما منتخب إنجلترا فقد تعثر بتعادله مع اسكتلندا في المرحلة ذاتها، إلى جانب فوزه في مباراتين أخريين، ليحصد 3.75 مليون يورو.

وبعد تجاوز المنتخبين كل مراحل خروج المغلوب، حصل كل منهما على 10.5 مليون يورو.

ويتوقف إجمالي أرباح كل منتخب على نتيجة المباراة النهائية، وذلك في ظل حصول الفائز على 10 ملايين يورو، فيما سيجني الخاسر 7 ملايين فقط.

وحال تتويج إيطاليا باللقب، فإن أرباحها من البطولة ستصل إلى 34.25 مليون يورو، فيما ستجني إنجلترا الوصيفة 30.5 مليون فقط.

أما عند فوز الإنجليز باللقب الأول في تاريخهم, فإنهم سيجنون 33.5 مليون يورو، مقابل 31.25 مليون لـ"الآتزوري" صاحب المركز الثاني حينها.