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تسريب رواتب لاعبي باريس سان جيرمان

السبت 10 يوليو 2021 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب رواتب لاعبي باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

نجح باريس سان جيرمان بالتعاقد مع سيرجيو راموس أسطورة ريال مدريد، ليواصل عمله المميز في سوق الانتقالات بعد التوقيع أيضاً مع جورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي، واقترابه من حسم صفقة جيانلويجي دوناروما بشكل رسمي.

وسيحصل سيرجيو راموس على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو في باريس سان جيرمان، بحسب ما أكدته العديد من المصادر الصحفية، وهو نفس الراتب الذي كان يطلبه من ناديه السابق ريال مدريد لتجديد العقد.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رواتب جميع لاعبي باريس سان جيرمان في الوقت الراهن، ويتصدر المهاجم البرازيلي القائمة براتب سنوي خيالي يبلغ 52 مليون يورو، وهو ضعف ما يجنيه زميله كيليان مبابي الذي يتحصل على 25 مليون سنوياً.

ويأتي ماركو فيراتي وماركينيوس في المرتبة الثالثة في قائمة أعلى الرواتب في باريس، ويصل راتب كل منهما إلى 15.3 مليون يورو، يليهما آنخيل دي ماريا بـ14.3 مليون سنوياً، ثم الحارس كيلور نافاس بـ12.7 مليون يورو.

وبناءً على هذه الأرقام التي تم تسريبها للصحافة، فإن سيرجيو راموس يحتل المركز السابع براتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، وهو أمر ليس غريباً في ظل جائحة فيروس كورونا من جهة، وتقدمه بالسن من جهة أخرى.

#باريس سان جيرمان #سيرجيو راموس #رواتب

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