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الكشف عن موعد عيد الاضحى المبارك

الجمعة 09 يوليو 2021 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد عيد الاضحى المبارك



الرياض /سما/

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، أن الثلاثاء الموافق 20 يوليو/ تموز الجاري هو أول أيام عيد الأضحى.

وقالت المحكمة العليا في السعودية إن وقفة عرفة ستكون الاثنين الموافق 19 يوليو.

ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة "عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، وأن يوم غد السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غد الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلنت السعودية، الشهر الماضي، حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء كورونا للعام الثاني على التوالي.

#السعودية #موعد عيد الأضحى 2021 #عيد الاضحى

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