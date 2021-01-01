24 الف أميركي يطالبون عبر عريضة بالإفراج عن الأسير الغضنفر أبو عطوان

واشنطن/سما/

وقّع أكثر من 24 الف أميركي على عريضة تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير الغضنفر ابو عطوان، المضرب عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي، رفضا لاعتقاله الاداري.

وأطلق نشطاء فلسطينيون في الولايات المتحدة الأميركية حملة للتضامن مع الأسير الفلسطيني، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني حسب رغبته، لتقلي العلاج الطبي المناسب.

وحملت العريضة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن حياة الأسير ابو عطوان، نتيجة تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، وبدء فقدان قدرته على الكلام بعد اضرابه منذ أيام عن الشراب أيضا.