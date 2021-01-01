اللباد الفندقي الفاخر ومميزاته

وفر لنفسك كل سبل الراحة مع اللباد الفندقي الفاخر حيث انه عبارة عن مزيج ملكي من قماش القطن الطبيعي و ألياف المايكروفايبر المصممة بأعلى جودة وأفضل الخامات المطابقة للمعايير الفندقية العالمية ، حيث أن اللباد صنع خصيصا لضمان راحتك ومن خامة باردة ليمنح الجسم احساس فائق بالنعومة والراحة كما يمنح الظهر والعمود الفقري الدعم اللازم ليعطي تجربة فريدة من نوعها كأنك تطفو فوق السحاب ونهار اكثر انتاجية. ايضا يتم استخدام الخامات الطبيعية الصحية في صناعة اللباد الفندقي، ويتم تصنيع الطبقة الخارجية من القطن الطبيعي 100% ، والحشوة الداخلية من المايكروفايبر المريح والناعم

عدة امور يجب مراعاتها عند الشراء

عدم احتمالية تكتل الحشوة الداخلية أو هبوطها.

ضمان عدم فك الخياطة وانحلال الغرز.

عدم تحبيب الطبقة الخارجية المغلفة لسطح اللبادة.

ضمان عدم عيوب المصنعية كاملة.

لون ومقاس اللباد الفندقي

يتوفر هذا اللباد باللون الأبيض الذي يساعد على الهدوء والاسترخاء.

يتوفر اللباد بعدة مقاسات و بسماكات مختلفة .

نوع اللباد الفندقي

نوع الطبقة الخارجية

يغطي السطح الخارجي للبادة طبقة من القطن الأبيض الطبيعي الناعم بنسبة 100% ونتيجة لذلك سوف تشعر براحة واسترخاء على الفور

نوع الحشوة الداخلية

تصنع الحشوة الداخلية من اللباد الفندقي من مادة المايكروفايبر 100% التي توفر الراحة للمستخدم

أهم مميزات وتفاصيل اللباد

يوفر لك اللباد الفندقي النوم العميق والراحة لأنه مصنوع من خامات عالية الجودة وطبيعية تضمن راحة المستخدم

يأخذ اللباد شكل الجسم وهكذا يساعد في توفير الوضع الأمثل للعمود الفقري والظهر

يمكنك وضع اللباد على المراتب الجديدة أو القديمة التي أصبحت غير مريحة حتى يوفر لك الراحة والنوم العميق

يتحمل اللباد الاستخدام اليومي بحيث يظل لسنوات طويلة بحالته الأصلية

لا يتأثر اللباد بالغسيل المتكرر لأن الخامات المستخدمة مطابقة للمعايير الفندقية العالمية

يساعد اللباد على حماية المرتبة من الأتربة لتظل بحالتها الأصلية حتى بعد فترة طويلة من الاستخدام

الخامات الصحية التي نحرص على أن نصنع كل أنواع اللباد منها توفر الصحة والسلامة للمستخدمين

يوجد أجزاء مطاطية بجوانب اللباد لتثبيته وتركيبه على المرتبة بشكل جيد كما أنه سهل في الفك أيضاً

كما يوجد نظام تثبيت اللباد لضمان ثبات اللباد دون تحركك

العناية باللباد

تغيير وضعية اللباد بشكل دوري

تحرك اللباد بشكل تموجي لكي ينفش القطن

استخدام واقي للباد للمحافظة على نظافته

إرشادات الغسيل والعناية باللباد الفندقي

قم بقراءة إرشادات الحفاظ على المنتج في البداية والتي تنص على التالي:

عدم استخدام المكواة مع اللباد

لا يخضع اللباد للتجفيف الآلي

ابتعد تماماً عن استخدام المبيضات في التنظيف

لا يُستخدم الغسيل الجاف مع خامات اللباد الفندقي

كيفية اختيار اللباد الفندقي

هناك عاملين لاختيار اللباد المناسب لك:

الوزن (لكل فرد)

في حالة الوزن من خفيف لمتوسط (حتى 70 ك ) انسب خيار هو اللباد ذات سمك 8 سم.

الوزن المتوسط ( من 70 إلى 90 ك) انسب خيار هو اللباد ذات سمك 10 سم.

الوزن فوق ال 90 ك انسب خيار هو اللباد ذات سمك 12سم.

ارتفاع المرتبة و درجة قساوتها

كل ما زاد ارتفاع المرتبة كانت السماكة الاقل هي الأنسب والعكس

كل ما زاد درجة قساوة المرتبة كانت السماكة الأعلى هي الأنسب والعكس

(ليعطيك اللباد أفضل نتيجة ينصح عند استخدامه للمرة الأولى فرده و تركه دون استخدام لمده تتراوح مابين 3 إلى 4 ساعات)