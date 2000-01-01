مصادر لـ"سما" : فياض قد يشكل حكومة الوحدة الوطنية القادمة والتقى الرئيس عباس قبل قدومه لغزة

رام الله / سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة مساء اليوم لوكالة "سما" عن أن رئيس الوزراء الاسبق سلام فياض الذي وصل قطاع غزة الاحدد يحمل في جعبته مشروعا للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية جديدة .

واوضحت المصادر ان فياض التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطولا قبل قدومه الى غزة وانه يجري لقاءات موسعة مع قطاعات مجتمعية وسياسية مختلفة في القطاع في مهمة أقرب لجس النبص واابحث عن مخارج للازمة الحالية بعد توقف محادثات المصالحة وتدهور الاوضاع في غزة والاشتراطات الدولية لعملية اعادة الاعمار.

وقالت ان فياض شخصية مقبولة دوليا وبامكانه المساهمة في تجاوز عقبات المرحلة الحالية وأنه يحظى بقبول لدى معظم الاطراف الفلسطينية المختلفة.

وكان فياض وصل مساء الأحد إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ ايزر شمال القطاع.

وزارفياض ايضا معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، للاطلاع على سير وآلية عمل المعبر وأجرى زيارةً تفقدية إلى منزل الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

ومن المتوقع ان تستمر زيارة فياض لعدة أيام، وسيلتقي خلالها بعدد من الشخصيات المحلية في القطاع، علمًا بأنه زار غزة في 30 مارس عام 2017.