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واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..



القدس المحتلة / سما /

يتم صياغة اتفاق قطري-إسرائيلي لتحويل الأموال إلى قطاع غزة خلال هذا الاسبوع او الذي يليه من خلال ممثلي الأمم المتحدة . وفقًا لمصادر الجيش الإسرائيلي التي ابلغت موقع واللا العبري.

وعارضت إسرائيل تحويل الأموال مباشرة إلى حماس وعرضت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية ، لكن حماس وقطر عارضتا ذلك بشدة.

وفي ظل التسوية القطرية الناشئة عن تحويل الأموال إلى غزة في الأيام المقبلة ، قام وفد أمني اسرائيلي في القاهرة ببحث لبحث قضية الأسرى والمفقودين بوساطة المخابرات المصرية.

في الوقت نفسه ، أوضح مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي في محادثات مغلقة أنه قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاقيات محدودة ، مثل إجراءات بناء الثقة ، التي ستسمح للمستوى السياسي الإسرائيلي بتقليل القيود المفروضة على نقل البضائع إلى إسرائيل.

وقال مصدر أمني اسرائيلي رفيع لموقع واللاه : "حماس تريد العودة إلى الأيام التي سبقت الحرب الاخيرة، والآن الجواب لا".

وقال مسؤولون عسكريون اسرائيليون أمس إنه إذا استمر الهدوء في قطاع غزة مع دخول الأموال القطرية ، فسيتم منح حماس مزيدًا من الراحة عند المعابر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.لكن معارضة تصدير وتسويق مختلف السلع ستتواصل ، بما في ذلك دخول الحديد والأموال للمشاريع وإعادة إعمار قطاع غزة.

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