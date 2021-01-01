واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

القدس المحتلة / سما /

يتم صياغة اتفاق قطري-إسرائيلي لتحويل الأموال إلى قطاع غزة خلال هذا الاسبوع او الذي يليه من خلال ممثلي الأمم المتحدة . وفقًا لمصادر الجيش الإسرائيلي التي ابلغت موقع واللا العبري.

وعارضت إسرائيل تحويل الأموال مباشرة إلى حماس وعرضت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية ، لكن حماس وقطر عارضتا ذلك بشدة.



وفي ظل التسوية القطرية الناشئة عن تحويل الأموال إلى غزة في الأيام المقبلة ، قام وفد أمني اسرائيلي في القاهرة ببحث لبحث قضية الأسرى والمفقودين بوساطة المخابرات المصرية.



في الوقت نفسه ، أوضح مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي في محادثات مغلقة أنه قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاقيات محدودة ، مثل إجراءات بناء الثقة ، التي ستسمح للمستوى السياسي الإسرائيلي بتقليل القيود المفروضة على نقل البضائع إلى إسرائيل.

وقال مصدر أمني اسرائيلي رفيع لموقع واللاه : "حماس تريد العودة إلى الأيام التي سبقت الحرب الاخيرة، والآن الجواب لا".

وقال مسؤولون عسكريون اسرائيليون أمس إنه إذا استمر الهدوء في قطاع غزة مع دخول الأموال القطرية ، فسيتم منح حماس مزيدًا من الراحة عند المعابر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.لكن معارضة تصدير وتسويق مختلف السلع ستتواصل ، بما في ذلك دخول الحديد والأموال للمشاريع وإعادة إعمار قطاع غزة.