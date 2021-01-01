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"الصحة النفسية" يعقد ثلاثة لقاءات اشرافية لأخصائي سيكودراما الأطفال والبالغين

الإثنين 28 يونيو 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقدت دائرة التدريب والبحث العلمي ببرنامج غزة للصحة النفسية في الفترة الأخيرة ثلاثة لقاءات إشرافية بالتعاون مع المؤسسة الطبية الدولية السويسرية Medico international- Switzerland و مؤسسة المشهد الألمانيةSzenen ثلاث لقاءات إشرافية لسيكودراما البالغين والأطفال حيث كان اللقاء الأول يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021 بواسطة خبيرا السيكودراما الدوليين الألمان السيد/ ستيفان فليجال سكامبStefan Flegelskamp والسيدة/ ميلينا موتفتشيفا Milena Mutafchieva واستمر اللقاء لمدة ساعتين عبر تطبيق الزوم حيث تم تقديم الدعم النفسي والمعنوي لجميع افراد المجموعة والتشجيع على مواصلة المتابعة بالعمل بالسيكودراما وخاصة بعد العدوان الأخير على غزة.

أما اللقاء الثاني والثالث فقد كان بواسطة/ خبيرة السيكودراما الدولية السويسرية د. أورسولا هاوزر حيث عقد اللقاء مساء يوم الثلاثاء الموافق 1و15 يونيو 2021، وذلك من خلال تقنية الزووم واستمر كل لقاء مدة ساعتين، وبحضور مجموعة من أخصائيي واخصائيات سيكودراما الاطفال والبالغين.

وهدف اللقاء إلى المتابعة الإشرافية بهدف تقديم الدعم النفسي لأخصائيي السيكودراما ومناقشة بعض المشاكل التي يواجهونها في التطبيق العملي للسيكودراما سواء للأطفال أو البالغين.

#الصحة النفسية

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