"يوم الأب العالمي" يتصدر تويتر... ماذا تقول لأبيك؟

وكالات/سما/

تصدر وسم "يوم الأب العالمي" محركات البحث على "تويتر"، احتفالا بالمناسبة العالمية التي توافق يوم 21 يونيو/ حزيران من كل عام، وتؤكد على دور الأب في جعل الأبناء يعيشون حياة أفضل.

ويوافق يوم الاحتفال بيوم الأب العالمي، غدا الاثنين، وهو ما جعل وسم "يوم الأب العالمي" يتصدر "تويتر" بتغريدات تتحدث عن دور الأب في حياة الأبناء وكيف يساهم في جعلهم يعيشون حياة أفضل.



وبينما احتفى البعض بوجود آبائهم، عبر آخرون عن حزنهم لفقد أبائهم.

وبينما اختلف تاريخ الاحتفال بيوم الأب في بعض الدول عن دول أخرى، فإن تاريخ الاحتفال به في الدول العربية يوافق الـ 21 من يونيو من كل عام.



وتناولت بعض التغريدات أهمية هذا اليوم الذي يشعر فيه الأبناء بمشاعر خاصة تختلف من شخص إلى آخر ولكل منهم رسالة خاصة يريد أن يوجهها لأبيه سواء كان موجودا أو فارق الحياة.



وتتحدث تغريدات أخرى عن دور الأب في حياة المرأة، ويقول مضمونها إن الفتاة لن تجد رجلا في حياتها أفضل من أبيها، في حين تصف تدوينات أخرى الأب بـ "البطل" في عيون أبنائه.