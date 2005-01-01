أبو سيف ينعى الشاعر العربي سعدي يوسف

رام الله / سما /

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية، مساء يوم الأحد، الشاعر العربي العراقي الكبير سعدي يوسف، الذي وافته المنية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر وزير الثقافة، عاطف أبو سيف، في رثاء الشاعر يوسف، أنّه برحيله تفقد الساحة الثقافية العربية بشكل عام والفلسطينية والعراقية بشكل خاص رمزًا من رموز الشعر العربي وأحد أبرز الشعراء في النصف الثاني من القرن العشرين، الذين أثروا الثقافة العربية والعالمية بفكرهم وبثقافتهم وبإبداعاتهم.

وأشارت أبو سيف، إلى أنّ سعدي يوسف يعتبر شاعرًا ومناضلًا عراقيًا فلسطينيًا كبيرًا، حيث رهن خطابه الثقافي وقصيدته من أجل فلسطين، ومن أجل قضيتها وشعبها، وهذا ما خلّدته كلماته ومعانيه في نهاية حياته عندما كتب قصيدة "فلسطين إلى الأبد " في صيف 2020.

وقال: "ننعى سعدي يوسف ابن الرافدين الذي ارتوى منها حبّ فلسطين وغرس بذور معرفته لتصير عرائش تظلل الأجيال بالمعرفة والوعي والفكر القومي والوطني والجمال الذي تجلّت به قصيدته وكتابته وأعماله التي نعتز ونفتخر بها، وسوف تظل بوصلة إبداع للأجيال التي أحبّته شاعرا وكاتبا ورمزا من رموز الذاكرة القومية الأصيلة".