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أشكينازي يكشف عن علاقته مع 7 وزراء خارجية عرب وهكذا يتواصل معهم ..

الأربعاء 09 يونيو 2021 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أشكينازي يكشف عن علاقته مع 7 وزراء خارجية عرب وهكذا يتواصل معهم ..



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، إنه على علاقة مع وزراء خارجية 7 دول عربية، بينها دول لا توجد لها علاقة مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه يتراسل معهم عبر خدمة "واتساب".

ولفت أشكنازي في مؤتمر صحفي، إلى أنه في الأشهر الأخيرة، بما يشمل فترة العدوان الاخير على قطاع غزة، كان على علاقة متواصلة مع وزراء خارجية لسبع دول عربية، مشيرا إلى أنه يتراسل مع جزء منهم عن طريق الواتساب بشكل يومي.

وتوقع أشكينازي، أن تعين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا للشرق الأوسط، يعمل على تعزير "اتفاقيات أبراهام" وتشجيع ودفع التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن إدارة الأمريكي جو بايدن لم تلغ حتى الآن القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بموضوع إسرائيل، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة حساسة جدا لاتفاقيات ترامب، مثل صفقة بيع طائرات "F35" إلى الإمارات والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لكنها حتى هذه المرحلة احترمتها.

وأشار أشكينازي إلى أن التحديين الرئيسيين في عملية التطبيع سيكونان، أولا في معرض "إكسبو دبي" في أكتوبر المقبل، والذي ستشارك به إسرائيل بصورة كبيرة، والثاني في تحسين العلاقات مع المغرب وتحويل مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط إلى سفارات بصورة كاملة.

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