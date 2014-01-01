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فيديو.. فياريال يتوّج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد

الخميس 27 مايو 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فياريال يتوّج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

توج فياريال بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية مساء الأربعاء، بركلات الترجيح 11-10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وفي حضور نحو 9500 متفرج على ملعب ستاديون إنيرغا جدانسك في بولندا، تقدم فياريال بهدف سجله نجمه الدولي الإسباني جيرارد مورينو في الدقيقة 29، عندما اقتنص كرة عرضية تخطت مدافعي يونايتد وأودعها على يسار مواطنه دي خيا.

وترجم النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني محاولات مانشستر يونايتد لتعديل النتيجة بتسجيله هدف التعادل، عنما خطف الكرة من أمام مدافعي فياريال وأودعها مرماهم.

وفشل الفريقان في حسم النتيجة في الوقت الأصلي للمباراة، لتمتد نصف ساعة أخرى على شوطين إضافيين تكرر فيهما الفشل في حسم النتيجة أيضا، لتنتهي المباراة والوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي سارت على نهج المباراة الماراثونية، حيث انتهت الركلات الخمس لكل فريق بالتعادل 5-5، بعدما سجل الجميع بنجاح

واستمرت ركلات الترجيح حتى حسمها فياريال في النهاية لصالحه بعد أن سجل كل لاعبيه وآخرهم حارس مرماه، بينما أهدر ديفيد دي خيا حارس يونايتد الركلة الـ11 لفريقه، ليهدي البطولة لفياريال الذي توج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح أوناي إيمري مدرب فياريال، صاحب الرقم القياسي كأكثر المدربين فوزا بلقب الدوري الأوروبي، بعدما فاز به للمرة الرابعة، ليفض شراكته مع المدرب الإيطالي جيوفاني تراباتوني، حيث سبق لإيمري الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية مع فريقه السابق إشبيلية الإسباني أعوام 2014 و2015 و2016.

ويتواصل فشل مانشستر يونايتد في التتويج بأي لقب منذ أن قاده جوزيه مورينيو لإحراز ثنائية كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الأوروبي عام 2017.

وضرب فياريال موعدا في كأس السوبر الأوروبي مع الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين، اللذين يلتقيان بمدينة بورتو البرتغالية يوم السبت المقبل.

#فياريال #الدوري الأوروبي #مانشستر يونايتد

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