مواصفات خيالية في هاتف "إنفنيكس نوت 10"

وكالات / سما /

أطلقت شركة "إنفينكس" الصينية الرائدة سلسلة هواتفها الجديدة "إنفينكس نوت 10"، والتي تتمتع بحسب خبراء بمواصفات خيالية مذهلة.

وتأتي سلسلة هواتف "إنفنيكس" الجديد بهاتفين، وهما Infinix Note 10، و Infinix Note 10 Pro، بحسب ما نشره موقع "ماي سمارت برايس" التقني المتخصص.

ما هي مواصفات Infinix Note 10 ؟

وجاءت أبرز مواصفات هاتف Infinix Note 10 على النحو التالي

· شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+

· دقة شاشة قوية 2460×1080 بيكسل.

· كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابيكسل بتقنية التصوير الليلي.

· كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

· بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.



​· يدعم الشحن السريع 18 واط.

· ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت.

· سعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

· معالج من نوع "ميديا تيك هيليو جي95".

· أداء متميز مع الألعاب الفائقة

ما هي مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro؟

جاءت أبرز مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro على النحو التالي

· شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+.

· دقة الشاشة 2460×1080 بيكسل.

· كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

· كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل.

​· إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 4كى.

· بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة

· يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

· مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة.

· دعم خاصية التعرف على الوجه.