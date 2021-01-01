  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مواصفات خيالية في هاتف "إنفنيكس نوت 10"

الثلاثاء 25 مايو 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواصفات خيالية في هاتف "إنفنيكس نوت 10"



وكالات / سما /

أطلقت شركة "إنفينكس" الصينية الرائدة سلسلة هواتفها الجديدة "إنفينكس نوت 10"، والتي تتمتع بحسب خبراء بمواصفات خيالية مذهلة.

وتأتي سلسلة هواتف "إنفنيكس" الجديد بهاتفين، وهما  Infinix Note 10، و Infinix Note 10 Pro، بحسب ما نشره موقع "ماي سمارت برايس" التقني المتخصص.

ما هي مواصفات Infinix Note 10 ؟

وجاءت أبرز مواصفات هاتف Infinix Note 10  على النحو التالي

·     شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+

·     دقة شاشة قوية 2460×1080 بيكسل.

·     كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابيكسل بتقنية التصوير الليلي.

·     كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

·     بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.


​·     يدعم الشحن السريع 18 واط.

·     ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت.

·     سعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

·     معالج من نوع "ميديا تيك هيليو جي95".

·     أداء متميز مع الألعاب الفائقة

ما هي مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro؟
جاءت أبرز مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro على النحو التالي

·     شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+.

·     دقة الشاشة 2460×1080 بيكسل.

·     كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

·     كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل.

​·     إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 4كى.

·     بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة

·     يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

·     مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة.

·     دعم خاصية التعرف على الوجه.

#إنفينكس #هاتف

الأكثر قراءة اليوم

سبّب احراجا لقيادة الإحتلال..الوفد المصري يحمل رسائل إسرائيلية للسنوار

صحيفة: الفصائل ستعلن أن عباس فاقد للشرعية.. وتكشف موعد تراجع الاحتلال عن خطواته "العقابية" على غزة

"هآرتس" : وضع عباس بائس.. وجيل جديد قادم لا يؤمن بالتسوية

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجلة عسكرية تكشف عن "كارثة" وقعت في إسرائيل خلال العدوان على غزة

هآرتس عن حرب غزة : تداعيات مصيرية تهدد وجود إسرائيل

معاريف: المقاومة فكّت شفرة الحمض النووي لإسرائيل وبفعلهم ذلك فإنهم يتقدمون عليها بعقد من الزمان

الأخبار الرئيسية

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل مساعي التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية

فلسطين

معهد أمني امريكي: دعم إسرائيل ينهار.. وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة!

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

النخالة يهدد اسرائيل: سياسة الاغتيالات ضد مقاتلينا أو قادتنا سيرد عليها بقضف تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية