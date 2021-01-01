مواصفات خيالية في هاتف "إنفنيكس نوت 10"

أطلقت شركة "إنفينكس" الصينية الرائدة سلسلة هواتفها الجديدة "إنفينكس نوت 10"، والتي تتمتع بحسب خبراء بمواصفات خيالية مذهلة.
وتأتي سلسلة هواتف "إنفنيكس" الجديد بهاتفين، وهما Infinix Note 10، و Infinix Note 10 Pro، بحسب ما نشره موقع "ماي سمارت برايس" التقني المتخصص.
ما هي مواصفات Infinix Note 10 ؟
وجاءت أبرز مواصفات هاتف Infinix Note 10 على النحو التالي
· شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+
· دقة شاشة قوية 2460×1080 بيكسل.
· كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابيكسل بتقنية التصوير الليلي.
· كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
· بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.
· يدعم الشحن السريع 18 واط.
· ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت.
· سعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.
· معالج من نوع "ميديا تيك هيليو جي95".
· أداء متميز مع الألعاب الفائقة
ما هي مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro؟
جاءت أبرز مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro على النحو التالي
· شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+.
· دقة الشاشة 2460×1080 بيكسل.
· كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
· كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل.
· إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 4كى.
· بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة
· يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.
· مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة.
· دعم خاصية التعرف على الوجه.