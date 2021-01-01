رغم تضييقات الاحتلال .. 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، وذلك على الرغم من تضييقات شرطة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتواصلة من قبل عناصرها ومجموعات من المستوطنين على المقدسيين والفلسطينيين بالداخل.

وركز خطيب الأقصى، بخطبة العيد على مستجدات الاحتلال والأحداث والتعاون والتسامح وزيارة الأقارب في العيد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 100 ألف مصل توافدوا صباحا إلى المسجد لأداء صلاة العيد في أول أيامه، وذلك رغم الإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال على الأقصى والقدس القديمة.

ودخل الفلسطينيون إلى ساحات المسجد ومصلياته وسط تكبيرات العيد التي صدحت في المكان.

ومنعت إجراءات الاحتلال فئات عديدة من الصلاة في المسجد الأقصى. وقدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات العربية بالداخل، وعدد قليل من الضفة الغربية بسبب منع دخولهم إلا لمن هم كبار في السن، رغم القيود المفروضة عليهم.

وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وكانت ساحات المسجد الأقصى شهدت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان اقتحامات واعتداءات غير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال على المسجد والفلسطينيين، وسط المسيرات الاستفزازية للمستوطنين عند أسوار القدس القديمة بمناسبة ما يسمى "يوم توحيد القدس".

وتشهد القدس القديمة ومنطقة باب العامود والأقصى توترات منذ عدة أسابيع بسبب الاعتداءات التي تقوم بها شرطة الاحتلال على الفلسطينيين، حيث تمادت في قمعهم بسبب رفضهم لاقتحامات المستوطنين وإسنادهم لعائلات حي الشيخ جراح في النضال ضد مخطط الإخلاء والتهجير.