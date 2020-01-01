"شؤون اللاجئين" تُعلن تفاصيل إحياء ذكرى النكبة لهذا العام

غزة /سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أحمد أبو هولي، على أن فعاليات إحياء ذكرى النكبة ستقتصر على الأنشطة الاعلامية والفعاليات الرقمية ووقفات وطنية محدودة، التزاماً وتقيداً بحالة الطوارئ، حماية وحرصاً على سلامة أبناء شعبنا في مخيمات الوطن والشتات وفي كافة أماكن تواجده في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم.

وقال أبو هولي في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الفعاليات الرقمية ستنطلق غدا بتدشين حملة اعلامية على مستوى الوطن والشتات متعددة اللغات والبرامج تحت شعار "صمودنا طريق عودتنا" على منصات التواصل الاجتماعي لـ 10ايام، والتي ستنقل للعالم عشرات الرسائل المرتبطة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، خاصة حقهم العادل في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194، ومطالبة الأمم المتحدة برفع الظلم التاريخي عنهم، إضافة الى تسليط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالنقب والتجمعات البدوية وفي الاحياء المقدسية ومطالبة الدول الموقعه على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بمحاسبة اسرائيل على جرائمها العنصرية والتدخل لوقفها.

وبحسب أبو هلي: "تشمل الحملة الرقمية على مجموعة من البوسترات والمعطيات الاحصائية (انفوجرافيك) حول تطور اعداد اللاجئين الفلسطينيين إبان النكبة حتى العام 2021 والمجازر الإسرائيلية و القرى المدمرة وسياسيات التطهير العرقي في احياء القدس، إضافة الى الأفلام الوثائقية ولقاءات مسجلة مع كبار السن تتضمن رواية النكبة ممن عايشوها باللغتين العربية والانجليزية سيتم نشرها على مدار الحملة التي ستستمر لمدة عشرة أيام.

ولفت أبو هولي الى أن فعاليات النكبة ستتوج يوم الخامس عشر من أيار برفع العلم الفلسطيني والرايات السوداء على أسطح البيوت في كافة أماكن تواجد الفلسطينيين، وإطلاق صفارات الحداد الساعة 12 وتوقف الحركة لمدة 73ثانية بعدد سنوات النكبة وإطلاق التكبيرات من مآذن المساجد، وقرع أجراس الكنائس مع وقفات وطنية نخبوية محدودة وايقاد الشعل في المحافظات الشمالية تزامناً مع وقفة وطنية للقوى الوطنية والإسلامية في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وفي المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات.

وذكر: "من ضمن برنامج فعاليات النكبة، إطلاق موجة مفتوحة موحدة للإذاعات الفلسطينية وفضائية تلفزيون فلسطين يوم السبت المقبل الذي يصادف يوم النكبة، للحديث عن النكبة من خلال استضافة الشخصيات الوطنية والاعتبارية وكبار السن وعرض الأفلام الوثائقية والارشيفية لرحلة اللجوء والمعاناة لشعبنا على مدار 73 عاماً من النكبة".

ولفت أبو هولي إلى أن اللجنة الوطنية العليا ستطلق في الرابع عشر من أيار حملة تضامنية عالمية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين من خلال منصات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر والواتس من خلال: https://share.nakba73.online

وأوضح أن اللجنة الوطنية العليا ضمن برنامجها سترفع مذكرة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتذكير بالنكبة الفلسطينية والمأساة التي يعيشها شعبنا على مدار 73 عاماً، إضافة الى رسائل أخرى سيرفعها رئيس المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني سليم الزعنون "للاتحادات البرلمانية بما فيها الاتحاد البرلماني العربي والافريقي والأوربي والدولي للتذكير بذكرى النكبة.

وأكد أبو هولي، أن فعاليات احياء ذكرى النكبة لهذا العام تهدف الى تعزيز التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية وتذكير المجتمع الدولي بالنكبة الفلسطينية، ومطالبته برفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، إضافة لتعرية الموقف الاسرائيلي القائم على الأكاذيب وتزوير التاريخ وتعزيز الرواية الفلسطينية والتأكيد على رسالة شعبنا في تمسكه بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطيني، وبحقه العادل في العودة الى دياره طبقا للقرار 194 وتمسكه بالأونروا الشاهد السياسي على مأساته الى حين عودته.

وشدد على أن شعبنا سيواصل نضاله المشروع حتى استرداد حقوقه المشروعة في العودة الى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا للقرار 194 وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية

ودعا أبناء شعبنا في الوطن والشتات للمشاركة الفاعلة في كافة فعاليات إحياء ذكرى النكبة، خاصة الحملة الرقمية لإيصال صوتهم ورسالتهم الى المجتمع الدولي ولكل أحرار العالم لنصرة قضيتهم العادلة.

وطالب أبو هولي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم في تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات والتشريعات والمُمارسات التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تسعى من خلالها إلى طرد الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم وتحول دون عودتهم الى ديارهم وتقوّض حل الدولتين.