شاهد.. سبب وفاة عادل التويجري الإعلامي السعودي وآخر ظهور له

الرياض / سما

تصدر خبر وفاة الإعلامي عادل التويجري ليلة السابع والعشرين من رمضان 2021، وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية وعدد من الدول الخليجية وذلك في أعقاب الإعلان عن رحيله رسميا.

وأكدت مصادر سعودية أن سبب وفاة عادل التويجري جاء بشكل مفاجئ إثر سكتة قلبية (موت الفجأة)، مشيرة إلى أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية لكنه فارق الحياة قبل قليل وسيتم دفن جثمانه يوم غد.

تتقدم القنوات الرياضية السعودية بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد #عادل_التويجري داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون" pic.twitter.com/HS6Ib1c8XH — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 8, 2021

ونعى الآلاف من اللاعبين والإعلاميين ورؤساء الأندية ومجالس الإدارات في تغريدات على موقع تويتر الليلة، الزميل الإعلامي عادل التويجري الذي انتقل إلى رحمة الله، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب فهد بن سعد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي: إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر للأستاذ عادل التويجري وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.

#الدوري_مع_وليد | عادل التويجري: كلمة السر عند لاعبين الهلال وقلتها من آسيا.. اللاعبين كان لديهم قتالية ورغبة.. نقول لهم أنتم أبطال لكن لو فكروا أن الدوري انتهى مشكلة.#قناة_SBC pic.twitter.com/DgfN3j2BAw — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 7, 2021

سبب وفاة عادل التويجري:

وأضاف بن نافل: بوفاة عادل التويجري رحمه الله- خسرنا قامة إعلامية ساهمت في خدمة الهلال والإعلام الرياضي.. نعزّي أنفسنا برحيله.. والعزاء لأهله وذويه وكافة محبيه ومنسوبي الوسط الرياضي.

كما تقدمت القنوات الرياضية السعودية بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد عادل التويجري داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

عظم الله اجري فيك ..

البقاء لله .. رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي #عادل_التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه الى العمره .. كل التعازي لاسرته واصدقاءة ومحبيه .. الفراق صعب يا صديقي .. الله يشملك برحمته .. واتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة .

الى رحمه الله — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) May 8, 2021

وكان الظهور الأخير للإعلامي عادل التويجري قبل أقل من 24 ساعة، حيث حل ضيفا على برنامج الدوري مع وليد لتحليل مباريات دوري المحترفين السعودي التي جرت مساء أمس في المملكة.

ونشر عادل التويجري على تويتر رابط الحلقة الخامسة والعشرين والأخيرة في شهر رمضان من الدوري مع وليد، وسبقه حديثه عن كلمة السر لدى لاعبي الزعيم محليا وقلتها على الصعيد الآسيوي.