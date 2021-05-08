  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شاهد.. سبب وفاة عادل التويجري الإعلامي السعودي وآخر ظهور له

السبت 08 مايو 2021 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. سبب وفاة عادل التويجري الإعلامي السعودي وآخر ظهور له



الرياض / سما

تصدر خبر وفاة الإعلامي عادل التويجري ليلة السابع والعشرين من رمضان 2021، وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية وعدد من الدول الخليجية وذلك في أعقاب الإعلان عن رحيله رسميا.

وأكدت مصادر سعودية أن سبب وفاة عادل التويجري جاء بشكل مفاجئ إثر سكتة قلبية (موت الفجأة)، مشيرة إلى أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية لكنه فارق الحياة قبل قليل وسيتم دفن جثمانه يوم غد.

ونعى الآلاف من اللاعبين والإعلاميين ورؤساء الأندية ومجالس الإدارات في تغريدات على موقع تويتر الليلة، الزميل الإعلامي عادل التويجري الذي انتقل إلى رحمة الله، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب فهد بن سعد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي: إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر للأستاذ عادل التويجري وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان. 

سبب وفاة عادل التويجري:

وأضاف بن نافل: بوفاة عادل التويجري رحمه الله- خسرنا قامة إعلامية ساهمت في خدمة الهلال والإعلام الرياضي.. نعزّي أنفسنا برحيله.. والعزاء لأهله وذويه وكافة محبيه ومنسوبي الوسط الرياضي.

كما تقدمت القنوات الرياضية السعودية بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد عادل التويجري داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الظهور الأخير للإعلامي عادل التويجري قبل أقل من 24 ساعة، حيث حل ضيفا على برنامج الدوري مع وليد لتحليل مباريات دوري المحترفين السعودي التي جرت مساء أمس في المملكة.

ونشر عادل التويجري على تويتر رابط الحلقة الخامسة والعشرين والأخيرة في شهر رمضان من الدوري مع وليد، وسبقه حديثه عن كلمة السر لدى لاعبي الزعيم محليا وقلتها على الصعيد الآسيوي.

#عادل التويجري #موت الفجأة #وفاة عادل التويجري #موت عادل التويجري #عادل التويجري مات #وفاة الإعلامي السعودي #السعودية #الدوري مع وليد

الأكثر قراءة اليوم

السور التي تقرأ ليلة القدر 2021

صحيفة تكشف رد "حماس" على الوسيط المصري بهدف منع تدهور الأوضاع

مجدلاني يحدد موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

قناة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تقرر قيادة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس؟

شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

استعدادا لتصعيد متحمل مع حماس بغزة.. هآرتس: الجيش ينشر بطاريات القبة الحديدية بالجنوب

الارباك

فعاليات الإرباك الليلي تعود مجددا على الحدود الشرقية لقطاع غزة

أبو عبيدة للمقدسيين: "قائد أركان القسام وعدكم ولن يخلف وعده"

تحذيرات ساخنة وأوامر بتحديث بنك الأهداف.. اعلام اسرائيلي: كوخافي يأمر جيشه بالاستعداد لمعركة بغزة

هآرتس: هناك عوامل عديدة أدّت الى تفاقم الاوضاع بالقدس.. الشرطة الاسرائيلية صبت الزيت على النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية