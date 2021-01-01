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السور التي تقرأ ليلة القدر 2021

السبت 08 مايو 2021 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السور التي تقرأ ليلة القدر 2021



القاهرة / سما

السور التي يستحب قراءتها ليلة القدر، يتصدر هذا التساؤل غالبا في مثل هذا الوقت سنويا، محركات البحث الأشهر في جميع أنحاء العالم مع بدء يوم السابع والعشرين من شهر رمضان 2021 التي يُرجح أن تصادفها الليلة المباركة.

ونقدم لكم في هذه المقالة أسماء السور التي تقرأ ليلة القدر، إذ يحرص المسلمون سواء الإناث والذكور على قراءة القرآن الكريم عقب صلاة العشاء، خلال أداء صلاة التراويح وقيام الليل بأي مكان كان داخل البيوت أو خارجها بالمساجد.

ويُمكن للمسلم القراءة من القرآن الكريم بجميع الأجزاء، إلا أن هناك آيات يستحب تلاوتها في ليلة القدر التي قال الله عز وجل عنها إنها "خير من ألف شهر". حيث نوضح لكم في الصورة المرفقة بالأسفل أسماء هذه السور القرأنية.

ويعد الدعاء من أعظم الأعمال عند الله تعالى، إذ على العبد أن يكون واثقا من الإجابة عن قراءة الأدعية في مثل هذه الليالي المباركة، وفق ما تحدث به شيوخ ودعاة خلال مقاطع فيديو عديدة تابعتها سما قبل إعداد هذا التقرير.

السور التي تقرأ ليلة القدر

السور التي تقرأ ليلة القدر:

وتحل علينا ليلة القدر هذا العام ونحن في ظروف مغايرة لكل ما سبق لا سيما الأجيال الجديدة التي لم تعتد على إغلاق المساجد والمصليات في البلدان الإسلامية أو المقيمين بالخارج في أوروبا وأمريكا نتيجة مكافحة الوباء الجديد.

وسمحت الجهات المختصة في بعض البلدان منها فلسطين بإعادة فتح المساجد ليلة القدر وكذلك في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، مع ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند الدخول والخروج؛ حفاظا على سلامة المصلين كافة.

وهنا نكون قد قدمنا لكم الآن أفضل السور التي تقرأ ليلة القدر، عزيزي المتابع، حيث يمكنك التجول في الصفحات السابقة واللاحقة من أجل قراءة الأدعية والأذكار التي قمنا بإعدادها لكم خصيصا لهذه الليلة التي عليك اغتنامها.

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