سبب وفاة الشيخ علي الحساوي .. هل هو مسلم أم شيعي ؟

الرياض / سما

أعلنت مصادر سعودية، اليوم الخميس، عن وفاة الشيخ علي الحساوي حيث نعاه الآلاف من المغردين والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاق علي الحساوي في ذمة الله موقع تويتر وعدد من المنصات الاجتماعية وذلك عقب الإعلان رسميا عن وفاته ليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وغاب علي الحساوي الذي يملك نحو 7 آلاف متابع على تويتر، عن النشر والتغريد منذ شهر يوليو العام قبل الماضي، حيث لم يطل على جمهوره بأي كلمة أو مقطع منذ ذلك الحين.

وكان آخر منشور على تويتر علي الحساوي يوم الثامن من يوليو 2019، كتب فيه حول سبب الوضوع وأيضا الإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة.

علي الحساوي مسلم:

كما نعى نشطاء الراحل، إذ كتب خالد بن حمد : "انا لله وانا اليه راجعون تفاجأت اليوم بخبر وفاة زميلنا الأخ العزيز علي الحساوي رحمه الله رحمتاً واسعه اللهم اغفرله وارحمه وعافي و أعفو عنه وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كم ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازيه بالاحسان إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرا".

ونشر نشطاء مقطع فيديو للشيخ علي الحساوي تحدث فيه أنه كان شيعي ويشتم ثم تحول إلى مذهب السنة الصحيحة وكيف بدأ يستطلع ويقرأ حول الإسلام.

ويظهر من خلال الفيديو أن علي الحساوي مسلم، إذ أصبح لديه متابعين بفضل الكلمات والأمور الجيدة التي ينشرها ويتحدث بها عبر وسائل الإعلام المختلفة.