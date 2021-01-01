الأردن / سما

ننشر لكم متابعينا جدول ترتيب دوري المحترفين الأردني 2021 قبل وبعد مباراة الفيصلي ضد شباب الأردن ضمن مواجهات الأسبوع الخامس من المسابقة المحلية التي دخلت مرحلة مهمة.

جدول ترتيب الدوري الأردني 2021 يتصدره حتى لحظة إعداد ونشر هذا التقرير فريق شباب الأردن برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام السلط وثلاث عن الفيصلي الذي ما زال لديه مواجهة الليلة.

وفي المركز الرابع، يتواجد الحسين إربد برصيد ست نقاط بفارق نقطة أمام الجزيرة والرمثا، بينما معان بالمركز السابع برصيد أربع نقاط أمام نادي الوحدات الذي لعب لقاء وحيدا حتى هذه اللحظة.

وعاد الوحدات إلى المسابقة المحببة بالنسبة له ولجمهوره، إذ يسعى حاليا إلى مواصلة مشوار الحفاظ على اللقب بعد الفضل في تخطي دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021 مؤخرا.





جدول ترتيب الدوري الأردني 2021:

وتراجع نادي البقعة إلى المركز الثاني عشر والأخير بدون أي رصيد من النقاط حيث يواصل مسلسل التراجع من الموسم الماضي الأمر الذي قد يؤدي به للنزول إلى مسابقة الدرجة الأولى.

أما فريق الجليل الذي صعد أخيرا لدوري المحترفين يملك نقطتين من تعادلين بدون انتصارات وهزائم في الدوري بالتساوي مع شباب العقبة، الأمر الذي يزيد المسابقة اشتعالا وحماسًا.