  1. الرئيسية
  2. صحة

جدول ترتيب الدوري الأردني 2021

الخميس 06 مايو 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول ترتيب الدوري الأردني 2021



الأردن / سما

ننشر لكم متابعينا جدول ترتيب دوري المحترفين الأردني 2021 قبل وبعد مباراة الفيصلي ضد شباب الأردن ضمن مواجهات الأسبوع الخامس من المسابقة المحلية التي دخلت مرحلة مهمة.

جدول ترتيب الدوري الأردني 2021 يتصدره حتى لحظة إعداد ونشر هذا التقرير فريق شباب الأردن برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام السلط وثلاث عن الفيصلي الذي ما زال لديه مواجهة الليلة.

وفي المركز الرابع، يتواجد الحسين إربد برصيد ست نقاط بفارق نقطة أمام الجزيرة والرمثا، بينما معان بالمركز السابع برصيد أربع نقاط أمام نادي الوحدات الذي لعب لقاء وحيدا حتى هذه اللحظة.

وعاد الوحدات إلى المسابقة المحببة بالنسبة له ولجمهوره، إذ يسعى حاليا إلى مواصلة مشوار الحفاظ على اللقب بعد الفضل في تخطي دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021 مؤخرا.

جدول ترتيب الدوري الأردني 2021

جدول ترتيب الدوري الأردني 2021:

وتراجع نادي البقعة إلى المركز الثاني عشر والأخير بدون أي رصيد من النقاط حيث يواصل مسلسل التراجع من الموسم الماضي الأمر الذي قد يؤدي به للنزول إلى مسابقة الدرجة الأولى.

أما فريق الجليل الذي صعد أخيرا لدوري المحترفين يملك نقطتين من تعادلين بدون انتصارات وهزائم في الدوري بالتساوي مع شباب العقبة، الأمر الذي يزيد المسابقة اشتعالا وحماسًا.

#ترتيب الدوري الأردني 2021 #الدوري الأردني #دوري المحترفين الأردني #جدول الدوري الأردني #الأردن #الفيصلي #شباب الأردن #الوحدات #السلط #الفيصلي وشباب الأردن

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة

صحيفة تكشف سبب تأخر موعد صرف رواتب الموظفين في الضفة وغزة

كشف تفاصيل جديدة عن شلبي: رجل أعمال يحمل الجنسية الامريكية واشترى السلاح من ماله الخاص

من هو منتصر شلبي ؟

في الهند المنكوبة بكوفيد.. طبيب عمره 26 عاما يقرر من يعيش ومن يموت (صور)

كهرباء غزة تعلن عن خصومات كبيرة على فئات محددة تصل الى 50%

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي يكشف فحوى رسالة "تل أبيب" للسلطة وحماس والاردن بشأن القدس

سرايا القدس توجه رسائل تحذير للاحتلال: معركتنا مع العدو مفتوحة وستثبت الأيام صدق ما نقول!

"لا سلام في المنطقة إلا بتحريرها".. حماس تتوعد "إسرائيل": القدس خط أحمر والاحتلال يلعب بالنار!

موقع عبري: حماس تؤسس لمُعادلة جديدة مع "إسرائيل".. والمخاوف من تصعيد بالحلقتين تتزايد

"العليا الاسرائيلية" تحدد موعد جلسة للبت في قضية إخلاء منازل الشيخ جراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية