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"أمير الكويت": لن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمن واستقرار البلاد

الخميس 06 مايو 2021 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أمير الكويت": لن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمن واستقرار البلاد



الكويت/سما/

شدد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح على "عدم السماح لكائن من كان بأن يزعزع أمن الكويت واستقرارها، من خلال نشر دعوات مغرضة هدفها المسّ بالوحدة الوطنية".

وفي كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، قال الصباح إن "الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها من خلال نشر دعوات مغرضة هدفها المس بوحدتنا الوطنية".

وأضاف أن "التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقيقا للتطلعات التنموية".

وتابع: جميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات التي تبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحري الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة".

وأكد "التمسك بالنهج الديمقراطي في البلاد والابتعاد عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية".

وأردف: "أهم أولوياتنا في هذه المرحلة رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة".

#أمير الكويت #الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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