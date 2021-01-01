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شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 24 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب

الخميس 06 مايو 2021 02:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 24 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب



القاهرة / سما

تتطور أحداث مسلسل موسى الحلقة 24 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب مرة أخرى حيث يقرر البطل رحلة انتقامه من الشخص الذي حاول قتله وهو في طريقه إلى غزة نعرضها فيديو يوتيوب بث مباشر.

شهد مسلسل موسى الحلقة السابقة الثالثة والعشرين قيام المعلم وهبة، بقتل قورمة وذلك بسبب فشله في قتل محمد رمضان - موسى أثناء سفره لغزة، حيث نجا موسى من الطلقة التي أطلقها قورمة عليه بالقطار.

وشهدت حلقة مسلسل موسى استضافة شفيقة - هبة مجدي لكحلة - فريدة سيف النصر، والدة نوفل - منذر ريحانة في قصر شهاب باشا - صبري فواز وذلك بعدما هربا إلى الإسكندرية خوفًا من انتقام موسى.

ويبدو أن أحداث مسلسل موسى بدأت تأخذ منحى مختلفا، خاصة بعد زواج موسى من حلاوتهم - سمية الخشاب، حيث تشهد الحلقات المقبلة صراعًا من نوع مختلف بين موسى - محمد رمضان والمعلم وهبة.

مسلسل موسى الحلقة 24: اضغط هنا

وتتطور الأحداث بشكل متسارع خاصة بعدما فضحه حمدي هيكل - المعلم غريبة، حيث قال على مسرح حفل زفاف موسى وحلاوتهم إن المعلم وهبة وراء إطلاق النار على موسى فى القطار المتجه لغزة.

وشهد مسلسل موسى سرقة نوفل - منذر رياحنة، لتحويشة عمر موسى، حيث ذهب إلى غرفته أعلى أحد الأسطح بسوق باب اللوق وأثناء انشغال الجميع بالفرح استولى على الأموال التي كان يحتفظ بها.

مسلسل موسى الحلقة 24 كاملة الرابعة والعشرين من المسلسل الأكثر مشاهدة في مصر والعالم العربي تصبح الأحداث أكثر إثارة وحماسة نستعرض أحداثها بث مباشر بكافة وسائل المشاهدة المعروفة.

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