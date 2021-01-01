  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نصر الله يدعو الفلسطينيين إلى "المزيد من الحضور والتعبير اتجاه القدس والشعب"

الأربعاء 05 مايو 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله يدعو الفلسطينيين إلى "المزيد من الحضور والتعبير اتجاه القدس والشعب"



بيروت /سما/

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني ،حسن نصرالله، خلال فعاليات "المنبر الموحد"، اليوم الأربعاء، أن "هبة القدس" مشيرا إلى اشتباكات القدس الأخيرة، "أظهرت حضور شباب القدس البواسل في الميدان"

ودعا الفلسطينيين إلى "المزيد من الحضور والتعبير عن الموقف الصادق والشجاع اتجاه قضية القدس والشعب الفلسطيني.

وأشار حسن نصر الله إلى "الأحداث الأخيرة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وعدم تخليه عن أي من هذه الحقوق، وأن العملية البطولية الأخيرة في الضفة الغربية شكل من أشكال الإصرار على ذلك."

ولفت نصرالله إلى "سقوط مرحلة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وأعمدته وسقوط صفقة القرن هي من جملة العوامل المهمة في المنطقة، والتطورات الأخيرة ستزيد من فرص تواصل محور المقاومة وهو عامل مهم ومبشّر يجعلنا نشعر بأن القدس أقرب".

وأفاد نصر الله مخاطبا إسرائيل "الكيان يعلم أن عمره قصير وليس له مستقبل ونحن نؤمن بهذا المستقبل القريب".

واعتبر السيد نصر الله أن "الأجيال الفلسطينية الشابة ما زالت تحمل الدم والروح والاستعداد للتضحية وتسير في طريق النصر القادم."

وأشار نصر الله إلى أن "الأزمات العميقة داخل كيان العدو بدأت تظهر بشكل قوي وواضح، فيما يبدي الكثير من المحللين الصهاينة قلقهم على بقاء كيان العدو وسط هذه الأزمات."

وفي معرض حديثه عن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية قال حسن نصر الله، إن "التطبيع يجب أن يرفع صوت قوى المقاومة الحرة في الأمة، وهو يزيد مسؤولية المواجهة "مشيراً إلى أن "الدول المطبعة لم تكن في يوم من الأيام جزءاً من المعركة حتى يكون خروجها مؤثراً على مسار هذه المعركة."

#حسن نصر الله #الفلسطينيين #يوم القدس #الفصائل الفلسطينية #اسرائيل #القدس

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف

الضيف يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الاسرائيلي ...

تصريح مهم لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضـيف

"رقم صادم"... الكشف عن مقدار ثروة الفنان المصري عادل إمام

شاهد الفيديو : مجندات إسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين

مشاهدة مباراة الوحدات والجليل بث مباشر اليوم في الدوري الأردني 2021

شاهد: إزالة "للمسلمين فقط" من لوحات مؤدية للمدينة المنورة

الأخبار الرئيسية

المنسق الأسبق لحكومة الاحتلال يحذر من تهديد "الضيف": نقف على أعتاب جولة قتالية لعدة أيام!

النخالة: أقول للعدو وقادته سنقاتلكم حتى تسقط أوهامكم و شعبنا سيبقى في هذه الأرض

رئيس الوزراء: الانتخابات قرار فلسطيني استراتيجي.. وفي هذه الحالة سيصدر الرئيس مرسوم بموعدها

"الآن جاءت معركة المعارك".. الرئاسة الفلسطينية تحذر: المرحلة الحالية الأخطر على مشروعنا الوطني

هذا ما يخطط له التعليم بغزة حال استمرت تداعيات كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية