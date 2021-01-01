نصر الله يدعو الفلسطينيين إلى "المزيد من الحضور والتعبير اتجاه القدس والشعب"

بيروت /سما/

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني ،حسن نصرالله، خلال فعاليات "المنبر الموحد"، اليوم الأربعاء، أن "هبة القدس" مشيرا إلى اشتباكات القدس الأخيرة، "أظهرت حضور شباب القدس البواسل في الميدان"

ودعا الفلسطينيين إلى "المزيد من الحضور والتعبير عن الموقف الصادق والشجاع اتجاه قضية القدس والشعب الفلسطيني.

وأشار حسن نصر الله إلى "الأحداث الأخيرة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وعدم تخليه عن أي من هذه الحقوق، وأن العملية البطولية الأخيرة في الضفة الغربية شكل من أشكال الإصرار على ذلك."

ولفت نصرالله إلى "سقوط مرحلة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وأعمدته وسقوط صفقة القرن هي من جملة العوامل المهمة في المنطقة، والتطورات الأخيرة ستزيد من فرص تواصل محور المقاومة وهو عامل مهم ومبشّر يجعلنا نشعر بأن القدس أقرب".

وأفاد نصر الله مخاطبا إسرائيل "الكيان يعلم أن عمره قصير وليس له مستقبل ونحن نؤمن بهذا المستقبل القريب".

واعتبر السيد نصر الله أن "الأجيال الفلسطينية الشابة ما زالت تحمل الدم والروح والاستعداد للتضحية وتسير في طريق النصر القادم."

وأشار نصر الله إلى أن "الأزمات العميقة داخل كيان العدو بدأت تظهر بشكل قوي وواضح، فيما يبدي الكثير من المحللين الصهاينة قلقهم على بقاء كيان العدو وسط هذه الأزمات."

وفي معرض حديثه عن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية قال حسن نصر الله، إن "التطبيع يجب أن يرفع صوت قوى المقاومة الحرة في الأمة، وهو يزيد مسؤولية المواجهة "مشيراً إلى أن "الدول المطبعة لم تكن في يوم من الأيام جزءاً من المعركة حتى يكون خروجها مؤثراً على مسار هذه المعركة."