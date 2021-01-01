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شاهد.. مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23 كاملة مع أحمد السقا أمير كرارة

الأربعاء 05 مايو 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23 كاملة مع أحمد السقا أمير كرارة



القاهرة / سما

ازدادت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23 كاملة مع أحمد السقا أمير كرارة وإدوارد ومي عمر ودياب وعماد زيادة وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر في أحداث جديدة شيقة من المسلسل المصري الصعيدي.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة السابقة استكملت أحداثها بذهاب بارة "هدير عبد الناصر" خادمة غفران "أمير كرارة"، إلى جليلة "مي عمر" وتخبرها بتواجد دهب الغزية "نجلاء بدر" في السرايا وقضت الليلة مع غفران.

تذهب جليلة وتدخل فجأة عليهما في غرفة النوم وتجد غفران ودهب على السرير وسط دهشتهما من وجود جليلة، وتخبر الأخيرة غفران بأنها حضرت لترى هذا المشهد ويظل أمام عينها طوال الوقت وتسخر منه.

وتقول: مفترض بعد جليلة الغريب تأتى بواحدة من نفس المقام، ويرد عليها أن لا تتدخل في حياته، فيما تؤكد جليلة له أنها عاشت معه فترة انتظار خروج حبيبها عساف من السجن وأنها نادمة على الوقت الذى قضته معه.

نسل الأغراب الحلقة 23: اضغط هنا

يهرب "عصام السقا" من أرض زراعة الأفيون الخاص بغفران الغريب، ويستنجد بعساف خوفاً من غفران، ويوافق عساف على حمايته هو وعائلته مقابل أن يدله على مكان أرض الأفيون الخاصة بغفران.

وعندما يسأل نميري ما الفائدة بمعرفة مكان الأرض، وأنه من المفروض أن يظلا مختفيين حتى لا تفتح المباحث عينيها عليهما خاصة وأنهما يتاجرا في السلاح، ليخبره عساف بأنه يفكر في حرق الأفيون.

تشاهدون مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23 كاملة الثالثة والعشرين يوميا في شهر رمضان وأحداث جديدة أكثر تشويقا مع نجوم التمثيل المصريين بكافة وسائل الالكترونية للمشاهدة عبر الهواتف بسرعات مختلفة.

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