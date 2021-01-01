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دعاء اليوم الثالث والعشرين 23 من رمضان 2021

الإثنين 03 مايو 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعاء اليوم الثالث والعشرين 23 من رمضان 2021



الرياض / سما

ننشر لكم متابعي موقع سما، دعاء اليوم الـ23 من شهر رمضان المبارك، حيث يمكنك قراءته بالإضافة إلى مجموعة من الأدعية الأخرى في ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وتوجد الكثير من الأدعية المأثورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال " اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَ اقبَلْ مَعاذيري وَ حُطَّ عَنِّي الذَّنب وَ الوِزْرَ، يا رَءوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ".

في حين لا يوجد دعاء ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أحد أيام شهر رمضان المبارك، لكننا اخترنا لكم هذا الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم".

ويستحب الإكثار من الأدعية في شهر رمضان المبارك لقوله تعالى" وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون".

ويتسابق المسلمون في شهر رمضان المبارك إلى الإسراع لصلاة العشاء والتراويح في المساجد، ولكن يزداد أعدادهم في العشر الأواخر من الشهر الكريم لما لها فضل وثواب عند الله.

ويبحث المسلمون عبر منصة غوغل في بداية العشر الأواخر من رمضان عن الأدعية التي يمكن قراءتها أثناء التضرع لله عز وجل ومنها دعاء اليوم الثالث وعشرين من الشهر الفضيل.

كما وتعتبر ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان، ليلة وترية ومن الممكن أن تكون ليلة القدر وفقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسعى جميع المسلمين إلى التقدم لله تعالى بالأدعية طوال الليلة راجين من الله القبول.

وكتب علماء الدين الإسلامي الحنيف أن لا يوجد تقييد لدعاء في أحد أيام شهر رمضان المبارك، إن تقييد دعاء بأحد أيام الشهر يعتبر بدعة، لذا يمكنك عزيزي القارئ التنوع في قراءة الأدعية طوال الشهر.

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