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موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اسبانيا

الأحد 02 مايو 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اسبانيا



مدريد / سما

حددت مراكز الفلكية رسميا موعد عيد الفطر2021 في اسبانيا والدول الأوروبية، وفق حسابات فلكية اعتمدها الدول الأوروبية للإعلان عن مواعيد الأعياد الدينية.

وأعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أن أول أيام عيد الفطر لهذا العام 2021، يصادف يوم الخميس 13 مايو/ أيار الجاري، مشيرا إلى أن شهر رمضان لهذا العام مدته 30 يوم.

وينتظر المسلمون في اسبانيا معرفة أول أيام عيد الفطر، في حين تبقى مسألة الحسابات الفلكية رهينة في تحري رؤية القمر قبل بليلة واحدة وبعد صلاة المغرب، لتقرر تكملة الشهر أم بداية شوال.

ويشكل المسلمون في اسبانيا نحو مليون و993 ألف نسمة، بحسب دراسة أجراها معاهد الدراسات خلال عام 2012، حيث تتألف غالبية المسلمين من المهاجرين من بلاد المغرب.

موعد عيد الفطر في اسبانيا 2021:

ويتزايد عدد المسلمين في اسبانيا بفعل موجات الهجرة الحديثة، حيث يحتل اقليم كتالونيا المرتبة الأولى بأعداد المسلمين بحسب التعداد السكاني، ثم يليه اقليم أندلوسيا ومدريد.

وما زالت اسبانيا تشهد حالة طوارئ مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، ولا يستطيع معظم السكان مغادرة مناطقهم لأسباب غير ضرورية، وذلك لحين رفع الاجراءات الاحترازية.

ويتجمع المسلمون لأداء صلاة عيد الفطر في اسبانيا كل عام إلى المساجد المشهورة في البلاد، أبرزها مسجد قرطبة، وباب مردوم، ومسجد الخيرالدة، وقلعة شريس, وجامع المنستير لا ريال.

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