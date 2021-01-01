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شاهد.. مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 كاملة مع أحمد السقا

السبت 01 مايو 2021 02:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 كاملة مع أحمد السقا



القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 كاملة مع أحمد السقا لمتابعينا الأعزاء بكافة وسائل المشاهدة عبر الاجهزة المحمولة والإلكترونية نعرضها اليوم التاسع عشر من شهر رمضان وأحداث جديدة في حلقة جديدة شيقة جدا.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة السابقة شهدت ذهاب عساف الغريب إلى بكري لكي يطلب منه معرفه مكان "شامية"، إلا أن بكري طلب منه أن يخبره على مكان الذهب لكي يعطي له والدة غفران الغريب؛ ولكن عساف رفض طلبه.

وتحدث علي الغريب مع ملك زاهر وأخبرها بأنه سيتولى تربيتها؛ كما حدثها عن صعوبة التنازل عن القضية والتي حاول فيها والدها قتله، وذهب عساف الغريب إلى منزل غفران وطلب منه أن يمهله يوما آخر؛ لكي يأتي له بوالدته.

وفي أحداث الحلقة الماضية من مسلسل نسل الأغراب، وافق غفران على كلام عساف؛ وأثناء مغادرة عساف فاجأه ابنه حمزة بطلبه له أن يتعاركا معا؛ وبالفعل يوافق عساف ويضرب ابنه ضربا مبرحاً، وفي مفاجأة من العيار الثقيل.

نسل الأغراب الحلقة 19: اضغط هنا

وفاجأت مي عمر "جليلة" طليقها غفران الغريب وذهبت له إلى المنزل حيث أخبرته عن سبب تفضيلها واختيارها لعساف الغريب، وكشفت جليله ان سبب اختبارها لعساف هو انها تريد ان يعيش أولادها في أمان؛ فقد مات والدهما.

وتذهب نجلاء بدر إلى عساف لتسأله عن الاخبار المنتشرة عن زواجه من جليلة ليخبرها انها اخبار صحيحة؛ لتثار نجلاء بدر غضبا في وجه مؤكدة له ان نقض عهده انه سيتزوجها، وتذهب غفران وتخبره انها تعلم مكان والدته.

وننشر لكم متابعينا مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 كاملة التاسعة عشر خلال شهر رمضان 2021 بكافة طرق ووسائل المشاهدة الالكترونية لتجدونها بين أيديكم بكل سهولة ويسر وراحة يوميا خلال الشهر الفضيل.

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