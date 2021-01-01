شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 19 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب

القاهرة / سما

رابط مشاهدة مسلسل موسى الحلقة 19 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب نعرضها لمتابعينا الكرام في كل مكان فور بثها مباشرة على القناة الناقلة ويوتيوب وأحداث متسارعة من المسلسل الذي يحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل موسى الحلقة السابقة شهدت تعرض محمد رمضان لطلق ناري أصيب على إثره، حيث قام "قورمة" بالتخفي في ملابس امرأة وجلس إلى جواره بالقطار المتجه إلى غزة لتوصيل البضاعة، ثم أطلق عليه النار وهرب.

وذهب "قورمة" إلى سيد رجب "المعلم وهبة"، وذلك ليتسلم مبلغ وقدره 1000 جنيه قيمة قتله لموسى، ولكن يبدو أن القدر منع ذلك حيث تم إنقاذ موسى ولكنه نقل إلى المستشفى في غزة بحالة حرجة ويتلقى هناك العلاج.

وشهدت الأحداث حلم موسى بوالدته وشقيقته، حيث ظهر طفل مع جده في مركب مثقوب ويكاد أن يغرق ولكن جده صالحين طمأنه بأن فرج الله قريب ليرى موسى والدته وشقيقته حيث تطعمه الفاكهة وتغنى له "سلم علي".

مسلسل موسى الحلقة 19: اضغط هنا

وبعد أن طلب المعلم وهبة (سيد رجب) من أورمة أن يقوم بالسفر لغزة وقتل موسي هناك (محمد رمضان) ستكون هذه الخطوة بداية عداء بينهم، فبالتأكيد لن يمت بطل المسلسل، مما سيجعله يعرف سبب محاولة قتله.

وبعد أن عرضت المعلمة حلاوتهم على موسي الزواج منها ستكون هذه الزيجة بداية لحياة بينهما بها تفاصيل عديدة منها وقوف موسي أمام أخوها المعلم وهبة بعد محاولته لقتله ووقوفها معه ضد أخيها الوحيد.

ونعرض لكم متابعي موقع سما في كل مكان مسلسل موسى الحلقة 19 كاملة لمشاهدتها بدون إعلانات مزعجة عبر هواتفكم النقالة وأجهزة الحواسيب المختلفة بعد بثها مباشرة على القناة الناقلة dmc المصرية.