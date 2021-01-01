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حقيقة خبر وفاة سمير غانم بفيروس كورونا في رمضان 2021

الجمعة 30 أبريل 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة خبر وفاة سمير غانم بفيروس كورونا في رمضان 2021



القاهرة / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، الليلة، بعد الأنباء التي نُشرت حول حالة الفنان سمير غانم الممثل المصري الكبير في أعقاب نقله إلى المستشفى جراء تدهور وضعه الصحي.

وأكدت مصادر فنية رسمية خبر نقل سمير غانم وزوجته دلال إلى مستشفيين بعد ظهور أعراض الفيروس المستجد عليهما، موضحة أن الأخيرة تعاني من ضيق في النفس في الساعات الأخيرة.

ونفت المصادر خبر وفاة سمير غانم قبل قليل المتداول على المنصات الاجتماعية، لافتة إلى أن الفنان البالغ من العمر 84 عاما تم نقله إلى مستشفى مصري في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وتسود حالة من القلق على صحة الفنان سمير غانم، لا سيما وأنه كبير في السن، حيث جرى نقله للمستشفى احترازيا تحسبا لإمكانية معاناته وظهور الأعراض عليه لوضعه على الأجهزة المخصصة هناك.

خبر وفاة سمير غانم:

وفي سياق متصل، نقلت قناة العربية عن زوج دنيا سمير غانم تأكيده أن الفنان وزوجته أصيبا بالفيروس ونقلا إلى المستشفى، حيث طلب من محبيهم الدعاء لهم في الأزمة الصحية التي يعانيان منها.

ويعدّ سمير غانم أيقونة فنية كبيرة ولا يزال يظهر في عدد من الأعمال بالتزامن مع تألق ابنتيه دنيا وإيمي في مسلسلات شهر رمضان الجاري وقبله في العشرات من الأفلام والمسلسلات المنوعة.

بذلك يتأكد عدم صحة خبر وفاة سمير غانم، إذ يظل شائعة كما تلك التي لاحقته الأشهر المنصرمة، علما أن الفيروس أودى بحياة العديد من زملائه النجوم مؤخرا منهم يوسف شعبان ورجاء الجداوي.

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