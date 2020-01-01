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استطلاع يكشف مفاجأة... أردوغان يتفوق على ابن سلمان في الوطن العربي

الخميس 29 أبريل 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع يكشف مفاجأة... أردوغان يتفوق على ابن سلمان في الوطن العربي



وكالات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الزعيم الأكثر شعبية في الوطن العربي.

نقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" استطلاع رأي عربي أجرته مؤسسة "عرب بارومتر"، كشف عن ترأس أردوغان قائمة الزعماء الأكثر شعبية في الوطن العربي.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه رغم أن شعبية أردوغان تتآكل داخل تركيا، بعد عقدين من هيمنته على السياسة التركية والاتهامات له باستخدام أنظمة حكم سلطوية وتراجع قدرته على توفير الرخاء الاقتصادي لأتباعه، إلا أن شعبيته لم تتأثر في الوطن العربي.

وحصل أردوغان، بحسب الاستطلاع الذي شمل أكثر من 20 ألف شخص، على أعلى النسب، متفوقا على أقرب منافسيه في الترتيب، ومنافسيه الإقليميين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

وحصل الرئيس التركي على نسبة 57% من العينة التي شملها الاستطلاع، وترى أن سياساته الخارجية جيدة جدا، فيما حصل الأمير محمد بن سلمان على نسبة 39%، وخامنئي على نسبة 23%.

وحينما سئل المستطلعون عن رأيهم في سياسة أردوغان الخارجية، قال حوالي 42% إن هذه السياسات جيدة جداً أو جيدة، وتضمنت هذه الفئة أغلبية في كل من المغرب بنسبة 57% والأردن بنسبة 54% والجزائر 52% وأقلية وازنة في تونس بنسبة 41%.

وجاء ولي العهد السعودي في المركز الثاني في الدول الـ6 التي شملها الاستطلاع بنسبة 28% يرون أن سياساته الخارجية جيدا جدا.

#اردوغان #محمد بن سلمان #استطلاع

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