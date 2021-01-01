  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عزام ينعى الشيخ حافظ سلامة قائد معركة السويس في العاشر من رمضان

الثلاثاء 27 أبريل 2021 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزام ينعى الشيخ حافظ سلامة قائد معركة السويس في العاشر من رمضان



غزة /سما/

نعى الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى الشعب المصري وإلى الأمة العربية والإسلامية، الشيخ الداعية حافظ سلامة، الذي قاد المقاومة الشعبية في السويس ضد العدوان الإسرائيلي في حرب العاشر من رمضان عام 1973.

وقال الشيخ عزام في برقية تعزية بالفقيد سلامة: بكل فخر وبكل اعتزاز ننعى للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية واحدا من أبطال هذه الأمة ورموزها الأحرار، الشيخ حافظ سلامة، الإمام والخطيب والداعية والقائد".

وأضاف متحدثا عن مناقب الفقيد: إن صورته وهو يقود المقاومة الشعبية الباسلة في السويس ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم فى حرب رمضان المبارك، تعيد إلى الأذهان الصورة الحقيقية للعالم ورجل الدين، الذي يلتحم بالناس ويكون فى طليعتهم دفاعا عن الأوطان والحرمات والمقدسات".

وتابع بالقول: والأهم ان الشيخ حافظ سلامة حقق هذا الإنجاز الكبير وأوقف تقدم المعتدين وألحق بهم هزيمة منكرة وانزوى بعد الحرب بعيدا عن الأضواء، لم يبحث عن مقابل ولم يسع لاستثمار اسمه والانتصار الذي كان من أهم صُنّاعه".

وأكد الشيخ عزام أن الأمة تحتاج إلى أمثال الشيخ حافظ سلامة، في هذه المرحلة الصعبة التي يطفو فيها الغثاء على وجه الأشياء.

وختم بالقول: العزاء الحار لمصر الغالية...العزاء لأهل السويس وكل مدن القناة...العزاء لكل الأمة وعلى مثل الشيخ حافظ تبكي البواكي".

#نافذ عزام #الجهاد الاسلامي #الشيخ حافظ سلامة #مصر #وفاة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات..الأوروبيون: تمهل حتى الخميس

اسرائيل تبلغ حماس عدم نيتها التصعيد في القدس..المقاومة: ذلك غير كافٍ

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب 2021 أدعية 15 رمضان

المنسق يبلغ السلطة الفلسطينية شفوياً برفض إجراء الانتخابات في القدس

مبارك الفاضل : غير مطلوب من السودان الانتحار من أجل فلسطين

الأخبار الرئيسية

"الجهاد الاسلامي" تعلن عدم مشاركتها في اجتماع مناقشة ملف الانتخابات التشريعية

وجه رسالة للرئيس.. قيادي بحماس عن تأجيل الانتخابات: أكثر القرارات خطورة ويفتح الأبواب نحو المجهول

حماس تعقب على تصريحات الأحمد بشأن الانتخابات: تضليل واضح وتحريف مرفوض

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية