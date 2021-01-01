سناب رغد دايز الجديد 2021 Raghad Days السناب شات

الرياض / سما

تصدر سناب رغد دايز، الساعات الماضية، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قررت المشهورة السعودية الصغيرة العودة للظهور مجددا من خلال حسابها عبر موقع السناب شات.

ونشرت رغد دايز صورة جديدة لها على حساب سناب شات السابق والجديد، إذ يبدو أنها ظهرت في مدينة ألعاب، حيث وضعت لمتابعيها أربعة قلوب حمراء مع ساعة فيها عد تنازلي.

وتفاعل الناشطون على تويتر والمنصات الاجتماعية مع خبر عودة رغد دايز مشهورة سناب شات، إذ لم تكن أي من التعليقات إلا مرحبة بها وبرجوعها بعد غياب طويل الفترة الماضية.

وكتبت أمل : "فرحة قلبي اليوم لا توصف برجعة رغد دايز يعني من جد فترة طويلة مرت وأنا لحالي وكثير مرات كنت مترددة أقفل سنابي وما كنت مرتاحة لحالي أبدا وكثير مشاعر صعب علي وصفها".

رغد دايز سناب: اضغط هنا

وأضافت أمل في صورة على سناب شات : "لكن كانت تصر رغد تخليني أكمل وما أوقف رغم انه نفسي كانت مرة مسدودة بدونها"، حيث وضعت في خاتمة هذه الكلمات رؤوس قلب مكسورة.

وتابعت: لكن نقدر اليوم نقول الحمد لله ردت روحي ورجعت الحياة إلى السناب شات ورجعت روحه والله أحلى من نتابع رغم اني اختك لكن انت فعلا غير محد زيك في المنصة ولا أحد يشبهك فعلا".

وقالت نجوى عقب عودة سناب رغد دايز إلى النشر من جديد : "غير طبيعي الشوق ما قد فقدت أحد من المشاهير في حياتي بس حرفيا اشتقت لها ولصوتها كأني واحدة قريبة منها بشكل كبير".