شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 15 كاملة بطولة قصي خولي

دمشق / سما

نستمر في بث مسلسل 2020 الحلقة 15 كاملة بطولة قصي خولي نادين نجيم ونخبة من الفنانين السوريين واللبنانيين نعرضها لكم بث مباشر عقب عرضها على القناة الناقلة، وأحداث جديدة أكثر إثارة وتشويق.

مسلسل 2020 الحلقة السابقة اعترف صافي لسما أنه يحبها، فهل ستبادله فعلا هذه المشاعر أم أنها ستستمر معه بالتمثيلية وتدعي حبه، وسلطان الذي لا زال يشعر بالحقد الكامل على صافي والديب ما الذي ينوي فعله.

كما عاد صافي وسما للمنزل ليجد أن يزن يجلس مع والدته بالمنزل، فيتفاجئ صافي عندما يراه، فما الذي سوف يفعله صافي الان وخاصة ان صافي يريد ان يحسن اوضاعه التي وصل اليها حتى الان.

أمام يزن خيارين اثنين فإما إن يسلم نفسه للعدالة ريثما يتم الكشف عن القاتل الحقيقي لجبران، أم أن صافي سوف يخبئه من جديد ويصدقه أنه لم يقتل أحد ويحاول أن يجد فعلا من هو القاتل الذي ارتكب الجريمة.

مسلسل 2020 الحلقة 10: اضغط هنا

جلال لا زال يحوم حول سفر ميرا معه هو ووالدته وزوجته، ويدعي أن الامر فقط لمدة اسبوعين وهو ينوي السفر دون رجعة، فهل ستنطوي على سما هذه الخديعة أم أنها ستنهي المهمة قبل أن يتم هذا الامر وتخسر ابنتها.

الخال جود يريد أن يحيي قلب رسمية من جديد فأرسل لها الورد لأنه هو أيضا بحاجة بأن ينعش قلبه من جديد ويعيد الحب الذي جمعهما سابقا سويا، فهل ستفتح له قلبها من جديد، أم أن هذا الباب اغلق سابقا ولن تفتحه مجددا.

مسلسل 2020 الحلقة 15 نستعرض أحداث جديدة من المسلسل المشترك بين نجوم الفن والدراما في سوريا ولبنان خاصة نادين نجيم وقصي خولي، ليستمر التشويق وتتطور الأحداث شيئا فشيئا مع سما وصافي.