شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 15 كاملة

دمشق / سما

رابط مشاهدة مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 15 كاملة الخامسة عشر نعرضها لكم اليوم الثلاثاء في شهر رمضان المبارك فور عرضها عبر القناة الناقلة وشاهد vip وعلى موقع الفيديو العالمي يوتيوب.

في أحداث مسلسل سوق الحرير الحلقة السابقة ؛ مريم تساعد عبد الله على الهروب، وتأتي الشرطة الى منزل مريم ويجدونها مقيدة وتخبرهم مريم بأن عبد الله قيدها وهرب، ويخبر المحقق فضل مريم بأن تخبره كل شيء.

عبد الله يكون مختبئ في منزل مريم ويطلب منها أن تقرأ دفتر والدها جيداً وبأنها ظلمته كثيراً، وعمران يأتي الى المحقق فضل ويخبره المحقق بأن أخاه عبد الله هرب من السجن وبأنهم يجب أن يقوموا بتفتيش البيوت.

عمران يذهب الى والدته ويطمئن عليها، وقمر تأتي الى البيت وتخبرها صباح بهروب عبد الله من السجن، ويبدأ عمران بالغضب والصراخ على زوجاته ويطلب منهن أن لا يتصرفوا بأي شيء بدون علمه.

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خديجة تطلب الطلاق من عمران، ومريم تجهز الأكل لعبد الله وتسأله عن عائلته، وتطلب منه أن يبقى في منزلها حتى يجد مكان يذهب اليه ومريم تقرأ رسائل والدها لها وبأنه مظلوم وبريء ولا يريدها أن تظلمه هي أيضاً.

شحادة يلتقي ياسين ويخبره ياسين بأن عبد الله هرب من السجن وشحادة يخاف، وقمر تقرأ رسائل راضي لها، وعمران يذهب الى الفندق عند شاديه ويسأل عن عبد الله ويرى شحادة، والشرطة تحضر جثة خلدون الى مرين.

مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 15 تجدونها هنا عبر موقع سما يوميا طيلة شهر رمضان المبارك، حيث نعرضها لكم مباشرة على منصة شاهد ومقاطع من الحلقة عبر موقع يوتيوب، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.