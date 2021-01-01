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بث مباشر .. قرعة بطولة كأس العرب 2021

الإثنين 26 أبريل 2021 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر .. قرعة بطولة كأس العرب 2021



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة قرعة بطولة كأس العرب 2021 بث مباشر التي تجري مساء يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر رمضان المبارك؛ تمهيدًا لانطلاق التحضيرات للمنافسات بعد أشهر.

قرعة كأس العرب 2021 مباشر تبث عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، العاشرة لدى السعودية والكويت والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والبحرين واليمن وعدة دول عربية أخرى.

وتنطلق مراسم قرعة كأس العرب المرتقبة التي لم يتم الإعلان عن نظامها وتفاصيلها لكنها مميزة عبر مشاركة جميع المنتخبات العربية للمرة الأولى منذ عقود من قارة أفريقيا أو آسيا وطواقم تحكيمية عربية.

وتبدأ قرعة كأس العرب الساعة الحادية عشرة وفق وقت الإمارات وسلطنة عمان، الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، علما أنها تكون العاشرة بتوقيت العاصمة العراقية بغداد لحظة سحب الأسماء.

قرعة كأس العرب مباشر:

وتحظى المسابقة باهتمام إعلامي كبير على مستوى الوطن العربي، إذ من المقرر أن تجري جميع مباريات بطولة كأس العرب على الملاعب القطرية التي ستستضيف مواجهات كأس العالم العام القادم.

وتأتي البطولة بالتزامن مع عودة العلاقات العربية على المستوى السياسي والاقتصادي مجددا، لا سيما في ظل المصالحة الأخيرة التي تمت بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات من ناحية ثانية.

يشار إلى أن قرعة كأس العرب مباشر سوف تكون على قنوات بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يمكن متابعتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة أو الرابط المرفق في أسفل التقرير أدناه.

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