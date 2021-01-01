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شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14 كاملة مصطفى شعبان

الإثنين 26 أبريل 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14 كاملة مصطفى شعبان



القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14 كاملة مصطفى شعبان نستعرضها لكم متابعينا في الشرق الأوسط والوطن العربي والعالم مساء اليوم الرابع عشر من رمضان المبارك 2021 وأحداث مثيرو وعنيفة جديدة.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة السابقة شهدت خديعة زاهي العتال وعدم وفاة ابنه سيف مثلما أظهرت أحداث الحلقة الماضية، فيما كان يعده والده للسفر في الخارج، فيما توصل سرية وسفينة إلى خطة زاهي العتال.

كما اعترضا طريق ابن العتال قبل وصوله إلى المطار وقبضا عليه، وصوراه وهو يعترف بجريمته ثم أرشدا الشرطة لمكان تواجده، في الوقت نفسه بدء انتقام سرية وسفينة لوفاة حبيبة وحبس الست عطية.

وبعد القبض على سيف العتال أوقعا بالرجل الثاني في عصابة زاهي الذي يقوم بدوره أحمد صفوت حتى يرشدهما على كل نقاط ضعف رئيسه ليتمكنا من استغلالها، تحاك العديد من المؤامرات في المسلسل.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14: اضغط هنا

ومن المؤامرات تسليط عنتر سيدات في السجن على عطيه لإهانتها وإرهاقها والاعتداء بالضرب عليها، وتشترك بسنت ووالدتها وردة في خديعة أخرى تحاك ضد فاتن حرفوش خطيبة سرية للإيقاع بينهما.

الخديعة التي تحاك حاليا برعاية عنتر البلطجي، دون إدراك منها. حاول زوج نجلاء الحديث معها والرجوع إليها بعد وفاة ابنتهما حبيبة لكنها رفضت التواصل معه، فغضب وحاول الاعتداء على عنتر لأخذ حق ابنته.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14 كاملة تستمر الإثارة والتشويق ومؤتمرات تحاك بين الشخصيات والخديعة تزداد ويستمر مصطفى شعبان وعمرو سعد في رحلهما للانتقام لوفاة حبيبة وحبس السيدة عطية.

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