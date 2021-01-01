قنوات و مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف في رمضان 2021

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، عن مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 ضمن المسلسلات المصرية التي تبث في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2021 على عدد من القنوات الناقلة في الوطن العربي المنوعة.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف وتأليف المبدعة انجي علاء يكون اعتبارا من مساء يوم السادس عشر من شهر رمضان أي الأربعاء 28 ابريل / نيسان 2021.

وكتبت إنجي علاء وهي زوجة يوسف الشريف عبر فيسبوك في إطار الترويج لمسلسل كوفيد 25 : "فضلت 15 سنة ما بشفش ناس غير وهم على سرير الموت، ساعتها الخوف يسيطر والحسابات تختلف".

وأضافت مؤلفة مسلسل كوفيد 25 : "أكثر وقت يبقى الإنسان فيه طيب وبرئ ويستحق أي حاجة تعملها عشانه، يا دكتور الملائكة التي كانت تستعطفك وهم على سرير الموت، طلعوا شياطين وهم على عرش الحياة. ميعادنا 16 رمضان".

القنوات الناقلة لمسلسل كوفيد 25:

وكانت إنجي علاء قد نشرت صورًا مع الشريف بطل كوفيد 25، حيث وصفته بأنه "شريك الكفاح الذي بينها وبينه عشرة طويلة واستفادت منها كثيرا"، معربة عن أملها بأن يشاهد الناس عملا مميزا.

ونشرت المؤلفة كلمات مشوقة للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشارت إلى أنها سوف تفتقد لكل شخصية شاركت في المسلسل؛ كونها عاشت معها كل التفاصيل وصعب عليها فراقها.

وأفادت بأن قنوات مسلسل كوفيد 25 هي أون (ON) المصرية الحمراء، في حين من المتوقع أن تبث الحلقات كاملة عبر منصة شاهد VIP وقنوات إم بي سي بما فيها (MBC MASR).