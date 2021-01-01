من هو ريز أحمد الباكستاني أول مسلم ينافس على جائزة الأوسكار - السيرة الذاتية

الرياض / سما

تنافس ريز أحمد على نيل جائزة الأوسكار عن قائمة أفضل ممثل مع مجموعة متنوعة من النجوم وهم تشادويك بوسمان وأنتوني هوبكنز وجاري أولدمان وستيفن يون.

برز أسم الممثل البريطاني ذو الأصول الباكستانية المسلم ريز احمد صاحب 38 عام مرشحا ل #جائزة_الاوسكار كأفضل ممثل وهو أول ممثل مسلم يرشح للجائزة.

وتم ترشيحه لأول مرة لنيل جائزة الأوسكار خلال تاريخه المهني عن دوره في فيلم Sound of Metal ، والذي حقق سبق في وجود ممثلين مسلمين في تاريخ الأوسكار

وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، صرح الممثل ريز أحمد أنه مؤخرا مر بوقت عصيب جدًا في حياته، حيث لم يكن يمتلك ثمن تذكرة الطائرة للسفر إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من أجل أول تجربة أداء له في فيلم #Nightcrawler والذي كان يعتبر السبب الرئيسي في ظهوره في عالم #هوليوود وانطلاق شهرته

ريز أحمد السيرة الذاتية:

وكشف الممثل ريز أحمد عن أنه كان يفكر بشدة في فقره حتى أنه توصل إلى الاعتزال، بسبب عدم قدرته على تحمل تكلفة السفر واقتناص الفرصة، ولكن طموحه هو من دفعه إلى عدم تفويت فرصة عظيمة، حيث حصل على تذكرة السفر بشكل عجيب، وحصل على الفرصة التي كانت السبب في فتح المزيد من أبواب الشهرة له

وريز أحمد أول ممثل مسلم يترشح لنيل العديد من الجوائز منها جائزة إيمي عن دوره في مسلسل The Night Of.

وقد تحدث للصحافة عن كونه أول ممثل مسلم يرشح ل جائزة الأوسكار :" أتفهم تماما كيف وجد البعض بهذا الترشيح صلة ورابط أعمق بهم سواء كنت أول مسلم أو أول بريطاني باكستاني أنا ادعمهم تماما".

وأكمل قائلا : " أظن أن هذه فرصة جعلت الناس يشعرون بقدرتهم على تحقيق إنجازات مشابهة، لذلك أشعر أنني مبارك "، حيث يتناول فيلم "صوت الميتال" حيث يحكي الفيلم عن رحلة لعازف طبول يدعى روبن ستون وهو شخص فاقد لحاسة السمع بطريقة مفاجئة".