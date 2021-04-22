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رابط التسجيل للتجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية 1442 وظائف نساء

الأحد 25 أبريل 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التسجيل للتجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية 1442 وظائف نساء



الرياض / سما

أعلنت مصادر حكومية، عن رابط التسجيل للتجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية للعام 1442 0 2021 نساء، مشيرة إلى أنه يمكن لجميع السيدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط تقديم طلبات.

وأوضحت المصادر أن التسجيل للتجنيد الموحد بوزارة الدفاع متاح للنساء فقط حاليا بحسب الوظائف المطلوبة حتى اللحظة، لافتة إلى وجود العديد من الأشياء المهمة التي سيتم طرحها قريبا جدا.

وطرحت وزارة الدفاع إمكانية التسجيل على وظيفة مبرمج حاسب آلي نسائي من العاصمة الرياض برتبة وكيل مراقبة وذلك في وحدة القوات البحرية الملكية في المملكة العربية السعودية.

كما تضمنت الوظائف الجديدة المعلنة مبرمج حاسب آلي نسائي من منطقة الجبيل برتبة وكيل رقيت في القوات البحرين الملكية السعودية، داعية كل المعنيات إلى التسجيل فورا.

رابط التجنيد الموحد وزارة الدفاع: اضغط هنا أو هنا

ويتوفر أيضا لدى وظائف التجنيد الموحد بوزارة الدفاع، وظيفة مبرمج حاسب آلي نسائي من مدينة جدة برتبة وكيل رقيت في القوات البحرية الملكية، إذ يمكن لأي سيدة بالمنطقة تقديم طلب التحاق.

ويوجد أيضا في القوات الجوية الملكية السعودية وظيفة كاتب مشغل نهاية طرفية نسائي من العاصمة الرياض برتبة رقيب، بالإضافة إلى مشغل حاسب آلي من المنطقة وفي الرتبة ذاتها.

وتفاعل المواطنون مع طرح وزارة الدفاع للتجنيد الموحد في الوقت الحالي، إذ نشرت عدة صفحات رسمية تابعة للوزارة هذه الطلبات التي أصبت متاحة أمام كل مواطن كي يسجل ويستفيد.

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