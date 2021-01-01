  1. الرئيسية
  2. صحة

شاهد.. مسلسل ممنوع التجول الحلقة 13 كاملة مع ناصر القصبي

الأحد 25 أبريل 2021 03:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل ممنوع التجول الحلقة 13 كاملة مع ناصر القصبي



الرياض / سما

مشاهدة مسلسل ممنوع التجول الحلقة 13 كاملة مع ناصر القصبي أحداث تتناول حياة المواطن السعودي التي عاشها طيلة الازمة الصحية التي ضربتها وأثرت على كافة قطاعاتها ومناحي حياتهم العملية والتربوية.

مسلسل ممنوع التجول الحلقة السابقة بعنوان بلسم فكرة الجوهرة الحمد وبسناريو وحوار أسامة القس، تناولت حياة العائلة السعودية ومعانتها في ظل الجائحة والأبناء وجلوسهم في البيت وظهور المشاكل الأسرية بينهم.

والمسلسل هو عبارة عن برنامج فكاهي للفنان السعودي القدير ناصر القصبي والذي يطل علينا في كل رمضان بأفكار جديد تدخل السرور الى قلب المشاهدين، وينتظر المتابعين الحلقات الجديدة من مسلسله.

وتعكس أحداث المسلسل الواقع الذي يعيشه المجتمع الخليجي في الفترة الحالية في ظل انتشار كورونا وما آلت اليه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية وجميع مجالات الحياة وتأثرت بشكل كبير.

مشاهدة مسلسل ممنوع التجول 13 فور بثها: اضغط هنا

وتعرض مسلسل ممنوع التجول للكثير من الانتقادات في الحلقات الماضية، فالبعض رأى انه يعرض المواضيع بأسلوب سيء ويستهزئ بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات وخاصة التربية والتعليم.

ولكن دافع البعض عن المسلسل وانه يعرض الموضوع بأسلوب كوميدي وليس حقيقة، وان الحال الان يحتاج لبعض الضحك والتسلية وليس فقط الامور الجدية، وان المسلسل ذو طابع كوميدي واضح.

مسلسل ممنوع التجول الحلقة 13 وقصة جديدة من قصص حياة المواطن والأسرة في السعودية خلال الأزمة التي ما زالت راهنة بطولة ناصر القصبي راشد الشمراني نعرضه لكم مباشرة هنا فور بثها.

#ممنوع التجول #مسلسل ممنوع التجول #ممنوع التجول 13 #ممنوع التجول الحلقة 13 #الحلقة 13 #السعودية #ممنوع التجول كورونا #ممنوع التجول حلقة 13 #شاهد VIP #ناصر القصبي #مسلسل ناصر القصبي #مسلسلات رمضان 2021 #مسلسلات سعودية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة متعب المطيري وزوجته

حركة "حماس" تُعلّق على هتاف أهالي القدس باسم محمد الضيف

سبب وفاة الفنان متعب الصقار وآخر لقاء تلفزيوني معه (شاهد)

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12 كاملة مصطفى شعبان

صحيفة عبرية: القدس أشعلت شرارة "أسوأ جولة تصعيد"

ماحدث مخيف جداً..مستوطنو "غلاف غزة": صواريخ الليلة ذكرتنا بأشياء كنا نريد نسيانها

أوقاف غزة تتحدّث عن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي : التوتر الامني سيستمر خلال شهر رمضان وربما يمتد الى العالم العربي

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

يدعون الى الاشتباك ولا يشاركون فيه..الأحمد: اجتماع للقيادة لبحث مصير الانتخابات

صحيفة عبرية: الجيش الاسرائيلي سيرد بقوة على الصواريخ من غزة ..

----

إطلاق 6 قذائف صاروخية تجاه "ناحل عوز" شرق مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية