شاهد.. مسلسل ممنوع التجول الحلقة 13 كاملة مع ناصر القصبي

الرياض / سما

مشاهدة مسلسل ممنوع التجول الحلقة 13 كاملة مع ناصر القصبي أحداث تتناول حياة المواطن السعودي التي عاشها طيلة الازمة الصحية التي ضربتها وأثرت على كافة قطاعاتها ومناحي حياتهم العملية والتربوية.

مسلسل ممنوع التجول الحلقة السابقة بعنوان بلسم فكرة الجوهرة الحمد وبسناريو وحوار أسامة القس، تناولت حياة العائلة السعودية ومعانتها في ظل الجائحة والأبناء وجلوسهم في البيت وظهور المشاكل الأسرية بينهم.

والمسلسل هو عبارة عن برنامج فكاهي للفنان السعودي القدير ناصر القصبي والذي يطل علينا في كل رمضان بأفكار جديد تدخل السرور الى قلب المشاهدين، وينتظر المتابعين الحلقات الجديدة من مسلسله.

وتعكس أحداث المسلسل الواقع الذي يعيشه المجتمع الخليجي في الفترة الحالية في ظل انتشار كورونا وما آلت اليه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية وجميع مجالات الحياة وتأثرت بشكل كبير.

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وتعرض مسلسل ممنوع التجول للكثير من الانتقادات في الحلقات الماضية، فالبعض رأى انه يعرض المواضيع بأسلوب سيء ويستهزئ بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات وخاصة التربية والتعليم.

ولكن دافع البعض عن المسلسل وانه يعرض الموضوع بأسلوب كوميدي وليس حقيقة، وان الحال الان يحتاج لبعض الضحك والتسلية وليس فقط الامور الجدية، وان المسلسل ذو طابع كوميدي واضح.

مسلسل ممنوع التجول الحلقة 13 وقصة جديدة من قصص حياة المواطن والأسرة في السعودية خلال الأزمة التي ما زالت راهنة بطولة ناصر القصبي راشد الشمراني نعرضه لكم مباشرة هنا فور بثها.