رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في العراق 2021

بغداد / سما

أعلنت وزارة الصحة العراقية وعدد من المؤسسات الحكومية، الليلة، عن رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا "كوفيد 19" للمواطنين في جميع محافظات العراق.

وشددت المصادر الحكومية في بيان صحفي مشترك على ضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا المتوفر في جميع المراكز الصحية والمستشفيات العراقية حاليا.

وجاء في البيان أن "أخذ اللقاح الذي توفره وزارة الصحة يضمن لك السلامة من خطر الاصابة بفيروس كورونا ومضاعفاتها الصحية الشديدة"

وأشارت إلى أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث أطلق وسما من أجل حث المواطنين على التسجيل تحت عنوان "أفضل لقاح هو المتاح".

رابط التسجيل للقاح كورونا في العراق: اضغط هنا

وأضاف البيان : "سارع بالتسجيل للحصول على اللقاح باسرع وقت عبر الرابط التالي". في حين لم توضح وزارة الصحة وتلك الجهات حول تفاصيل اللقاح المتوفر لديها.

يشار إلى أنه يتم التسجيل للحصول على لقاح كورونا في العراق عبر المنصة المرفقة أعلاه، حيث يدخل اسم المواطن إلى السجل الإلكتروني ويتم التواصل معه لاحقا.