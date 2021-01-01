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رابط مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد استقلال دوشنبه بث مباشر

السبت 24 أبريل 2021 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد استقلال دوشنبه بث مباشر



الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال السعودي واستقلال دوشنبه بث مباشر التي من المقرر أن تجري مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات أبطال آسيا.

مباراة الهلال واستقلال دوشنبه مباشر تنقل من استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض (الملز) على قنوات السعودية الرياضية المفتوحة وتطبيق (GSA live) بتعليق المعلق عبدالله الحربي فقط.

ويأمل الهلال في تحقيق نفس نتيجة الجولة الماضية حينما فاز على استقلال دوشنبه عن أفضلية واستحقاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها هتان سلطان باهيري وعلي هادي آل بليهي.

وعلى الرغم من انتهاء الشوط الاول بهدف لمثله حيث تقدم الزعيم وعدم الفريق الضيف إلا أن اللاعبين كافة كانوا على الموعد ونجحوا في العودة والخروج بالنقاط الثلاثة دون أي نقصان.

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ويمر الهلال بمرحلة جيدة على صعيد ترتيب المجموعة الأولى في دوري ابطال اسيا، إذ يملك سبع نقاط في المركز الاول وحيدا بفارق ثلاث عن أجمك واستقلال دوشنبه أقرب منافسيه حاليا.

وينتظر الزعيم السعودي مواجهات قوية على الصعيد القاري الأيام المقبلة إذ يحل ضيفا على أجمك الأوزبكي قبل أن يستضيف شباب الأهلي دبي الإماراتي في ختام منافسات دور المجموعات.

وتقام مباراة الهلال السعودي واستقلال دونشبه بالتزامن مع مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي مع نظيره أجمك الأوزبكي، كذلك الدحيل القطري الذي يحل ضيفا على استقلال طهران.

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