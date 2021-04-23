رابط الاشتراك .. موعد عرض برنامج كلنا نفوز الليلة مع مصطفى الاغا في رمضان 2021

الرياض / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن موعد عرض برنامج كلنا نفوز الليلة مع الإعلامي مصطفى الاغا على قناة إم بي سي (mbc 1) ضمن برامج شهر رمضان المبارك المليئة بالجوائز والمفاجآت اليومية.

وقالت المصادر إن موعد عرض برنامج كلنا نفوز الليلة يكون يوميا في رمضان 2021 الساعة الواحدة منتصف الليل بتوقيت السعودية وفلسطين والكويت وقطر واليمن والأردن ولبنان وسوريا.

وتبدأ الحلقة اليومية من برنامج كلنا نفوز الليلة الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة والخرطوم، الثانية ليلا لدى أبو ظبي ومسقط، الحادية عشرة في تونس والمغرب والجزائر أيضا.

ويطل مصطفى الاغا في رمضان الحالي بشكل مختلف عن السنوات السابقة، إذ يقدم برنامج كلنا نفوز الليلة بالإضافة إلى مسابقة الحلم السنوية التي تقدم جوائز بالملايين للمشاهدين المشتركين فيها.

120 ألف ريال يومياً والكل رابح معنا الليلة برعاية #عودي_على_مودي .. اشترك الآن ولا تفوت الفرصة#oudy#oudygrp



اشترك الآن وتابع الحلقات على ShahidVIPhttps://t.co/95sWc6NAti@mustafa_agha pic.twitter.com/SCyfy88L6K — MBC1 (@mbc1) April 23, 2021

الاشتراك في كلنا نفوز الليلة:

وقالت قناة إم بي سي عبر تويتر : "انتظروا جوائز عديدة في حلقة جديدة من كلنا نفوز الليلة مع مصطفى الاغا"، داعية الجميع إلى متابعة كل الحلقات المتوفرة حاليا على تطبيق شاهد vip.

من بيوتهم اليوم اشترك 15 متسابق ولم يخرج معنا أي أحد خسران للحلقة الثانية على التوالي، وهذه الليلة آخرين بانتظارهم الفوز بس ببساطة يجب أن تشارك حتى تربح من الـ120 ألف ريال.

وتبلغ قيمة جائزة حلقة كلنا نفوز الليلة في اليوم الواحد 120 ألف ريال، حيث يصل المجموع الإجمالي لكل الجوائز مع نهاية الشهر الفضيل حوالي ثلاثة ملايين ريال سعودي.