صور تكشف حقيقة زواج لينا قيشاوي خطيبة محمد عساف السابقة (شاهد)

القدس / سما

تصدرت لينا قيشاوي الإعلامية الفلسطينية التي تعمل في قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، وسائل التواصل الاجتماعي بعد تقارير تحدثت عن زواجها رسميا وإعلانها عن ذلك.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإعلامية لينا قيشاوي تزوجت خلال الأيام الماضية، لكنها لم تكشف عن هوية زوجها التي لا تزال غير معلومة لدى الجمهور حتى اللحظة.

من جانبها، نشرت لينا القيشاوي مجموعة من الصور على صفحتها الشخصية الموثقة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكدت بشكل غير مباشر الأنباء حول زواجها.

وفي تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 23 ابريل / نيسان 2021، نشرت لينا القيشاوي صورًا وعلقت عليها : "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".

خطوبة لينا قيشاوي:

وأثار خبر زواج لينا قيشاوي المتداول ضجة واسعة في المنصات الاجتماعية، ولا سيما وأن الإعلامية الفلسطينية لم يسبق لها الإعلان عن خطوبتها من الأساس في السابق.

وتعتبر لينا قيشاوي أكثر الشخصيات التي ظهرت عقب زواج الفنان الفلسطيني محمد عساف قبل عدة أشهر، إذ باتت صفحتها على فيسبوك تمتلء بالتعليقات التي تتحدث عنه.

وارتبطت لينا قيشاوي لعدة أشهر بالفنان عساف لكنهما انفصلا لاحقا، حيث اتجه هو إلى الإمارات وتزوج لاحقا، فيما ذهبت هي إلى قناة الجزيرة واستمرت في العمل هناك.