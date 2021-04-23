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السفارة الامريكية تعلق على أحداث القدس..

الجمعة 23 أبريل 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الامريكية تعلق على أحداث القدس..



القدس المحتلة /سما/

أعربت السفارة الأمريكية في القدس عن قلقها جراء ما يحدث في مدينة القدس المحتلة.

ودعت السفارة في بيان مقتضب صد عنها، جميع الأطراف لضبط النفس وإعادة الهدوء.

وجاء في بيان السفارة "نعبر عن قلقنا الشديد إزاء أحداث العنف في القدس خلال الأيام العديدة الماضية. نأمل من جميع الأصوات المسؤولة أن تعزز إنهاء التحريض، والعودة إلى الهدوء، واحترام سلامة وكرامة الجميع في القدس" .

#السفارة الامريكية #امريكا #القدس #الفلسطينيين #اسرائيل

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