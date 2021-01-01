شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 11 كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

مشاهدة أحداث مسلسل موسى الحلقة 11 كاملة مع النجم المصري محمد رمضان ونخبة من نجوم الفن والدراما العربية في المسلسل التاريخي ووقائع أكثر إثارة وتشويق بالحلقة الحادية عشر اليوم الجمعة الثانية من الشهر الفضيل.

أحداث مسلسل موسى الحلقة السابقة بعد وفاة حنفية والدة موسى يقرر محمد رمضان الانتقام ممن كانوا سببا في عدم قدرته على الذهاب لها وإنقاذها حيث بدأ رحلة انتقامه بغالى كبير العمال، وأدخله في برميل مليء بالأسمنت.

كما اكتشف فخري أن نجلة الخواجة تحب موسي حيث قامت برسمه وهو ما جعله يرمي الرسمة على الأرض، ولكنها أخبرته أن موسي فارس مهما حاول تشويهه، كما قامت شفيقة بضرب نوفل بسكينه في بطنه وأصابته سطحيا.

مسلسل موسى الحلقة 11: اضغط هنا

اعتداء شفيقة على نوفل جاء بعد أن قرر الأخير الاعتداء عليها بعد أن اخبرها أن أخوها موسي مازال على قيد الحياة لكي يجبرها على الزواج منه، لكنها رفضت ذلك قطعيا وأصابته بالسكين في بطنه وبجروح طفيفة سطحية فقط.

وشهد مسلسل موسى الحلقة 10، هروب شفيقة مع صديقتها الأرمينية، إلا أن منذر رياحنة علم بمكانها وذهب إليها لكنها صدته مرة أخري، وكل ذلك يحدث في مدينة القاهرة بعد اللجوء إليها بسبب دمار قريتهم بالصعيد.

وفي نهاية هذه الحلقة السابقة من مسلسل موسى للبطل محمد رمضان ظهر الفنان سيد رجب وهو يخرج من أحد المحلات المتواجد بالسوق الذي قرر موسي المكوث فيه، لتبدأ في الحلقات القادمة حكاية جديدة من التشويق.

أحداث مسلسل موسى الحلقة 11 في شهر رمضان 2021 تشهد المزيد من الأحداث المثيرة والعنيفة مع استمرار البطل في رحلة انتقامه ممن قاموا بأذيته وكانوا سببا في عدم تواجده بجانب أمه قبل موتها.