مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن في رمضان 2021 بطولة منى زكي - تردد قناة dmc دراما

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية مصرية، عن مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن ضمن مسلسلات شهر رمضان 2021 على قناة دي إم سي (dmc) المصرية، موضحة أنه يستمر حتى نهاية أيام الشهر الفضيل.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن على قناة dmc يكون يوميا في شهر رمضان عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، مشيرة إلى أنه تم بث عشر حلقات حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

كما يتم عرض مسلسل لعبة نيوتن على قناة تلفزيون دبي يوميا في هذا الشهر الساعة الحادية عشرة مساءً، في حين يجري إعادة نفس الحلقة بأحداثها كاملة خلال أوقات متفرقة في اليوم التالي أيضا.

ومسلسل لعبة نيوتن من إنتاج إيهاب جوهر ومحمد السعدي، إخراج وتأليف تامر محسن، سيناريو إشراف على الكتابة مها الوزير، مدير التصوير محمود يوسف، مونتاج عماد ماهر، موسيقى تامر كروان.





موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن:

وتتساع الأحداث في لعبة نيوتن، إذ دخلت الفنانة منى زكي التي تجسد دور هنا في حالة نفسية سيئة؛ بسبب عدم تمكنها من لحاق الطائرة، بينما نجح حازم في استيعاب كل الأمور التي تحدث معها.

ووصف مراقبون أداء منى زكي في لعبة نيوتن بأنه مذهل إلى أبعد الحدود، معربين عن استغرابهم إزاء غيابها عن الأعمال الدرامية الرمضانية في السنوات الماضية على الرغم من جاهزيتها التامة له.

وحقق مسلسل لعبة نيوتن ملايين المشاهدين منذ بدء شهر رمضان على القنوات الناقلة أو صفحاتهما الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الجمهور لتنزيل ترددات هذه المحطات العربية.